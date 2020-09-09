В Великом Новгороде объявили набор в городскую народную дружину. Добровольным помощникам полиции обещают выдать жилетки, выписать удостоверения и даже платить ежеквартально деньги. Однако новгородцы в дружину не торопятся, а действующие активисты просят увеличить денежное довольствие.

"Настоящие спецоперации"

Дружинники на улицы Великого Новгорода выходят ежедневно. Самостоятельно следить за порядком они не имеют права, а только обходят город вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы или участковыми.

Узнать их легко. На спине синей жилетки крупная надпись: "Народная дружина". На груди - фирменная желтая эмблема. В будни и в праздники - развод, инструктаж, выход на маршрут, патрулирование. Со стороны кажется, полицейские гуляют вместе с дружинником. Или просто стоят в сквере у фонтана. Но у каждого активиста есть своя история участия в "настоящей спецоперации".

- Однажды мы гнались за мужчиной и женщиной, пробежали весь Воскресенский бульвар. Оказалось, что они украли в магазине шампунь и пиво. Но они сами испугались и побежали, потом сознались: думали, мы специально их разыскиваем, - делится дружинник Анастасия Савельева.

- Выслеживали и ловили закладчиков наркотиков. Следили вечерами, как они с фонариком закладки ищут, и брали с поличным, чтобы они не успели сбросить наркотики, - рассказывает ее коллега Константин Донской.

Летом дружинники вместе с полицией проверяют номера велосипедов, ведь в сезон количество краж увеличивается. В августе новая задача - рассказывать новгородцам во дворах о телефонных мошенниках. А весной следили за соблюдением масочного режима и самоизоляции.

Операции, задержания, досмотры - это скорее исключение. Дружинниками не рискуют. В полиции не скрывают: современная дружина - в какой-то степени имиджевый проект.

- У некоторых сложился определенный негатив к сотрудникам полиции. А когда они выходят с дружинником и люди видят, что простой гражданин оказывает помощь полицейским, - совсем другое отношение уже, - уверен Антон Ильин, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Великому Новгороду. - Сглаживается общение, они смотрят иначе. Положительный заряд идет.

Сто рублей в час

В быту дружинников называют подзабытой аббревиатурой из прошлого: ДНД - добровольная народная дружина. Первые дружины появились в середине 1950-х. Участие в охране общественного порядка было чаще добровольно-принудительным. Своеобразная общественная нагрузка. За которую тем не менее получали дополнительные отгулы или дни к отпуску.

Сегодняшняя помощь полиции в Великом Новгороде оплачивается. Это решили делать сразу, когда создавали или, если угодно, возрождали народную дружину в 2015 году. Тогда действовали на основании нового федерального закона "Об участии граждан в охране общественного порядка". Появилось закрепленное понятие "дружинник", права, обязанности. Просто так и любого с улицы в дружину не возьмут.

- Во-первых, нужна справка об отсутствии судимости. Во-вторых, не состоять на учете в психо- и наркодиспансерах. Далее необходимо пройти обучение: закон "О полиции", оказание первой медицинской помощи, уроки самообороны. Экзаменов нет, но собеседование по итогам проводим. И только потом выписываем удостоверение, выдаем жилетку, разрешаем выходить с нарядом, - объясняет Антон Ильин.

Платят дружинникам не много. И не каждый месяц, а один раз в квартал. Вознаграждение - 100 рублей за час дежурства. Но есть ограничения: не больше десяти выходов в месяц и не более трех часов в день. Получается около восьми тысяч за три месяца, если вычесть налоги.

- В федеральном законе написано, что муниципалитет вправе (подчеркиваю - не обязан, а вправе) оказывать материальное поощрение. И не во всех городах, насколько знаю, дружинникам платят, - говорит начальник отдела по вопросам обороны и правоохранительных органов администрации Великого Новгорода Валерий Левонин. - При формировании бюджета на 2021 год буду просить депутатов добавить примерно 150 тысяч рублей - это к тому миллиону, что выделяется ежегодно уже пять лет, и ни разу сумма не индексировалась. Каждый год прошу, но никогда дополнительно денег не выделяли.

Фото: Василий Савельев

Как привлечь дружинников?

За пять лет дружинники только лишались обещанного. Например, первоначально им компенсировали покупку проездных билетов. Теперь - нет. Между тем единый билет в Великом Новгороде стоит 2430 рублей и считается одним из самых дорогих в округе. Например, в соседнем Пскове он стоит 1100 рублей, в Вологде - 1700.

Уже в этом году многие дружинники лишились и доплат на предприятиях, где работают. Ранее администрация города обращалась к владельцам и директорам компаний с просьбой дополнительно поощрять активных сотрудников. Поддержали мэрию не все, но самые крупные компании города несколько лет платили надбавки сотрудникам.

- До апреля на работе в НИИ мне доплачивали ежеквартально по девять тысяч рублей дополнительно к тем восьми тысячам от администрации, а потом перестали. И многим перестали, тогда люди просто ушли из дружины. Вот платили бы хоть по пять тысяч в месяц - и нас было бы больше, - считает дружинник с пятилетним стажем Татьяна Казачина.

С 2015 года в Великом Новгороде было выписано 86 удостоверений дружинника. Из действующих добровольных помощников полиции действительно активных, регулярно выходящих на патрулирование - 15-20 человек. Остальные или уже ушли из дружины, или попросили время на раздумье.

- От нас требуют работу, но при этом урезали все, что можно было: не делают индексацию, отказали в проездных, с этих ста рублей в час еще и налоги вычитают, - негодует командир "Народной дружины г. Великий Новгород" Михаил Толстокоров. - Наша мечта - поднять оплату хотя бы до 150 рублей в час и разрешить выходить неограниченное количество часов и дней в месяц. Тогда ситуацию можно исправить. Но этого нам не дадут.

Вопрос о том, чтобы не облагать налогами выплаты дружинникам, рассматривался в мэрии Великого Новгорода. Корреспонденту "РГ" подтвердили информацию, что чиновники продолжают его изучать. Но вот о повышении оплаты в полтора раза, вероятно, придется забыть.

- Объявления продолжаем давать, агитируем, но уже давно никто не идет в дружину. Последний человек пришел в 2019 году, - делится Михаил Толстокоров. - Сейчас есть три потенциальных кандидата, но пройдут ли они проверку, обучение - еще неизвестно.

Отношение самих новгородцев к дружине и сотрудничеству с полицией тоже неоднозначное.

- Кто-то понимает, а кто-то смеется, крутит пальцем - мол, зачем тебе это, - говорит дружинник Константин Донской.

- Пришла в ДНД, когда была студенткой, сейчас уже работаю в налоговой, но решила не бросать, - продолжает Анастасия Савельева. - И не в деньгах дело, привлекает возможность быть в гуще событий, участвовать в жизни города. Друзья по-разному относятся к моему участию в дружине, а вот мама однозначно поддерживает.

Кстати

Как привлекать граждан в ряды народной дружины? Таким вопросом задались новгородские полицейские и в июле 2020 года на своем сайте провели опрос. Около 40 процентов проголосовавших назвали главным материальное стимулирование, 15 процентов - предоставление оплачиваемых дней к отпуску. Остальные высказались за путевки в санатории, налоговые льготы, возможность устраивать детей в детские сады и школы.

Цифра

49 дружинников официально насчитывается в Великом Новгороде.