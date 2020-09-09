"Настоящие спецоперации"
Дружинники на улицы Великого Новгорода выходят ежедневно. Самостоятельно следить за порядком они не имеют права, а только обходят город вместе с сотрудниками патрульно-постовой службы или участковыми.
Узнать их легко. На спине синей жилетки крупная надпись: "Народная дружина". На груди - фирменная желтая эмблема. В будни и в праздники - развод, инструктаж, выход на маршрут, патрулирование. Со стороны кажется, полицейские гуляют вместе с дружинником. Или просто стоят в сквере у фонтана. Но у каждого активиста есть своя история участия в "настоящей спецоперации".
- Однажды мы гнались за мужчиной и женщиной, пробежали весь Воскресенский бульвар. Оказалось, что они украли в магазине шампунь и пиво. Но они сами испугались и побежали, потом сознались: думали, мы специально их разыскиваем, - делится дружинник Анастасия Савельева.
- Выслеживали и ловили закладчиков наркотиков. Следили вечерами, как они с фонариком закладки ищут, и брали с поличным, чтобы они не успели сбросить наркотики, - рассказывает ее коллега Константин Донской.
Летом дружинники вместе с полицией проверяют номера велосипедов, ведь в сезон количество краж увеличивается. В августе новая задача - рассказывать новгородцам во дворах о телефонных мошенниках. А весной следили за соблюдением масочного режима и самоизоляции.
Операции, задержания, досмотры - это скорее исключение. Дружинниками не рискуют. В полиции не скрывают: современная дружина - в какой-то степени имиджевый проект.
- У некоторых сложился определенный негатив к сотрудникам полиции. А когда они выходят с дружинником и люди видят, что простой гражданин оказывает помощь полицейским, - совсем другое отношение уже, - уверен Антон Ильин, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Великому Новгороду. - Сглаживается общение, они смотрят иначе. Положительный заряд идет.
Сто рублей в час
В быту дружинников называют подзабытой аббревиатурой из прошлого: ДНД - добровольная народная дружина. Первые дружины появились в середине 1950-х. Участие в охране общественного порядка было чаще добровольно-принудительным. Своеобразная общественная нагрузка. За которую тем не менее получали дополнительные отгулы или дни к отпуску.
Сегодняшняя помощь полиции в Великом Новгороде оплачивается. Это решили делать сразу, когда создавали или, если угодно, возрождали народную дружину в 2015 году. Тогда действовали на основании нового федерального закона "Об участии граждан в охране общественного порядка". Появилось закрепленное понятие "дружинник", права, обязанности. Просто так и любого с улицы в дружину не возьмут.
- Во-первых, нужна справка об отсутствии судимости. Во-вторых, не состоять на учете в психо- и наркодиспансерах. Далее необходимо пройти обучение: закон "О полиции", оказание первой медицинской помощи, уроки самообороны. Экзаменов нет, но собеседование по итогам проводим. И только потом выписываем удостоверение, выдаем жилетку, разрешаем выходить с нарядом, - объясняет Антон Ильин.
Платят дружинникам не много. И не каждый месяц, а один раз в квартал. Вознаграждение - 100 рублей за час дежурства. Но есть ограничения: не больше десяти выходов в месяц и не более трех часов в день. Получается около восьми тысяч за три месяца, если вычесть налоги.
- В федеральном законе написано, что муниципалитет вправе (подчеркиваю - не обязан, а вправе) оказывать материальное поощрение. И не во всех городах, насколько знаю, дружинникам платят, - говорит начальник отдела по вопросам обороны и правоохранительных органов администрации Великого Новгорода Валерий Левонин. - При формировании бюджета на 2021 год буду просить депутатов добавить примерно 150 тысяч рублей - это к тому миллиону, что выделяется ежегодно уже пять лет, и ни разу сумма не индексировалась. Каждый год прошу, но никогда дополнительно денег не выделяли.
Как привлечь дружинников?
За пять лет дружинники только лишались обещанного. Например, первоначально им компенсировали покупку проездных билетов. Теперь - нет. Между тем единый билет в Великом Новгороде стоит 2430 рублей и считается одним из самых дорогих в округе. Например, в соседнем Пскове он стоит 1100 рублей, в Вологде - 1700.
Уже в этом году многие дружинники лишились и доплат на предприятиях, где работают. Ранее администрация города обращалась к владельцам и директорам компаний с просьбой дополнительно поощрять активных сотрудников. Поддержали мэрию не все, но самые крупные компании города несколько лет платили надбавки сотрудникам.
- До апреля на работе в НИИ мне доплачивали ежеквартально по девять тысяч рублей дополнительно к тем восьми тысячам от администрации, а потом перестали. И многим перестали, тогда люди просто ушли из дружины. Вот платили бы хоть по пять тысяч в месяц - и нас было бы больше, - считает дружинник с пятилетним стажем Татьяна Казачина.
С 2015 года в Великом Новгороде было выписано 86 удостоверений дружинника. Из действующих добровольных помощников полиции действительно активных, регулярно выходящих на патрулирование - 15-20 человек. Остальные или уже ушли из дружины, или попросили время на раздумье.
- От нас требуют работу, но при этом урезали все, что можно было: не делают индексацию, отказали в проездных, с этих ста рублей в час еще и налоги вычитают, - негодует командир "Народной дружины г. Великий Новгород" Михаил Толстокоров. - Наша мечта - поднять оплату хотя бы до 150 рублей в час и разрешить выходить неограниченное количество часов и дней в месяц. Тогда ситуацию можно исправить. Но этого нам не дадут.
Вопрос о том, чтобы не облагать налогами выплаты дружинникам, рассматривался в мэрии Великого Новгорода. Корреспонденту "РГ" подтвердили информацию, что чиновники продолжают его изучать. Но вот о повышении оплаты в полтора раза, вероятно, придется забыть.
- Объявления продолжаем давать, агитируем, но уже давно никто не идет в дружину. Последний человек пришел в 2019 году, - делится Михаил Толстокоров. - Сейчас есть три потенциальных кандидата, но пройдут ли они проверку, обучение - еще неизвестно.
Отношение самих новгородцев к дружине и сотрудничеству с полицией тоже неоднозначное.
- Кто-то понимает, а кто-то смеется, крутит пальцем - мол, зачем тебе это, - говорит дружинник Константин Донской.
- Пришла в ДНД, когда была студенткой, сейчас уже работаю в налоговой, но решила не бросать, - продолжает Анастасия Савельева. - И не в деньгах дело, привлекает возможность быть в гуще событий, участвовать в жизни города. Друзья по-разному относятся к моему участию в дружине, а вот мама однозначно поддерживает.
Кстати
Как привлекать граждан в ряды народной дружины? Таким вопросом задались новгородские полицейские и в июле 2020 года на своем сайте провели опрос. Около 40 процентов проголосовавших назвали главным материальное стимулирование, 15 процентов - предоставление оплачиваемых дней к отпуску. Остальные высказались за путевки в санатории, налоговые льготы, возможность устраивать детей в детские сады и школы.
49 дружинников официально насчитывается в Великом Новгороде.