Переписчики выяснят реальное население Кудрово и Мурино

Петербург и Ленобласть готовятся к Всероссийской переписи населения. У властей регионов интерес к этому мероприятию особый. Дело в том, что число прописанных и реально живущих в зонах массовой застройки Петербурга, а также в Мурино, Кудрово, Буграх или Янино отличается в несколько раз. А все объекты транспортной и социальной инфраструктуры создаются исходя из числа официально зарегистрированных. Самый реальный способ получить настоящие данные - это перепись.

Вообще-то Всероссийская перепись населения должна была стартовать еще в апреле. Ожидалось, что весной переписчики начнут объезжать труднодоступные территории страны, а осенью, когда граждане в большинстве своем вернутся из отпусков и дач, стартует основной этап переписи. Но в планы вмешался коронавирус, в результате даты переписи сдвинули примерно на полгода, поэтому в отдаленных территориях работа начнется в октябре, а в Петербурге и Ленобласти, так же как и в большинстве регионов страны, перепись будет проходить с апреля 2021 года.

Руководитель Росстата Павел Малков отмечает, что грядущая перепись станет самой высокотехнологичной за всю свою историю. Так, впервые граждане сами безо всяких переписчиков смогут ответить на вопросы через портал Госуслуг. Важный момент: перепись носит конфиденциальный характер, никаких личных данных при этом не собирается, поэтому даже если гражданин отвечает со своего аккаунта в Госуслугах, его ответы будут передаваться на обработку в обезличенном виде.

Пробная перепись с использованием портала Госуслуг прошла в 2018 году в 10 регионах страны, в Петербурге тогда в эксперименте принимали участие жители муниципального образования Княжево. Практика показала, что дистанционно в переписи принимать участие можно. Но полностью перенести мероприятие в интернет нельзя: во-первых, на Госуслугах зарегистрированы далеко не все граждане страны; во-вторых, при личном обходе переписчик может конкретизировать ранее полученные данные.

Павел Малков приводит пример из пробной переписи: через портал переписывала всю семью теща, которая "по большой любви" не включила зятя в состав семьи. Ситуация вскрылась, когда в квартиру пришел переписчик, он получил данные, что по адресу проживает один непереписанный гражданин. Если полагаться только на автоматику, то таких историй может быть много, и они могут серьезно повлиять на корректность данных.

Корректные данные позволят проектировать нужное количество социальных объектов, парковочных мест и выяснить необходимую пропускную способность доро

А точность очень важна. В Петербурге и Ленобласти в центре внимания - кварталы современной массовой застройки со студиями. Это самое доступное новое жилье, и застройщиками оно традиционно позиционируется как первая квартира для студента или молодого специалиста. Но практика показала, что в студии заселяются семьями. Как следствие, возникает колоссальная нехватка садов, школ, поликлиник, как взрослых, так и детских. Общественный транспорт не может вывести всех новоселов из кварталов, ведь их в три-четыре раза больше, чем предполагалось.

Сейчас власти Петербурга и Ленобласти ввели достаточно жесткие требования к застройщикам, которые ограничивают этажность и плотность в жилых комплексах. Также за счет бюджетов строятся дополнительные социальные объекты. Но сколько конкретно людей живут в этих ЖК, по-прежнему никто не знает, ведь многие новоселы - это не собственники, а наниматели, и владельцы не спешат их регистрировать.

Руководитель Петростата Олег Никифоров говорит, что переписчики обойдут все новостройки Петербурга и Ленобласти. Сейчас ведется актуализация данных о жилых домах, это динамический процесс, ведь только в Северной столице ежегодно вводится порядка трех миллионов квадратных метров жилья в год. И даже сейчас, когда в адресный перечень вносились только что сданные дома, появились данные, что население Петербурга оказалось больше на три процента, чем по действующим статданным.

Один из самых проблемных вопросов: а согласятся ли наниматели жилья поговорить с переписчиками? Олег Никифоров рассчитывает, что люди пойдут на разговор, информация о тех, кто живет без регистрации по месту жительства, не будет передаваться ни в полицию, ни в налоговую.

- У нас даже есть шутка, что налоговая нам не верит, - говорит Олег Никифоров. - Кроме того, если жильцы не хотят открывать двери, они могут всегда ответить на вопросы через портал Госуслуг или прийти на переписной участок, там тоже можно взять анкету и ответить на все вопросы. Паспорт при этом предъявлять не надо. .

Кстати

В этот раз свою лепту в перепись внесут и операторы мобильной связи. Они предоставят данные о количестве абонентов в тех или иных населенных пунктах, а по времени активности пользователей можно будет выяснить, в какое время люди находятся на работе, когда - дома, и это позволит получить первые более ли менее точные данные о маятниковой миграции, когда граждане живут в одном населенном пункте, а работают в другом.

И хотя в грядущей переписи для граждан подготовлено всего 23 вопроса, ожидается, что результаты анкетирования вкупе с большими данными от операторов связи позволят представить уникальный срез жизни для каждого города или поселка.

В Росстате и Петростате рассчитывают на активность жителей Петербурга и Ленобласти, ведь корректные данные позволят спроектировать нужное количество социальных объектов, парковочных мест и выяснить необходимую пропускную способность дорог.