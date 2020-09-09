Пандусы, которые проектируют для петербургских набережных, зачастую оказываются непригодными для использования. Более того, для пешеходов эти объекты просто опасны, да и их внешний вид шокирует градозащитников. Причины, как считают специалисты, кроются в том, что объекты городской среды делаются "для галочки".

Тема формализма при проектировании красной линией проходила на прошедшей в Петербурге конференции "Культурное наследие города: сохранение через развитие". Больше всего вопросов возникло, как обычно, к историческому центру.

Начальник отдела гидротехнических сооружений управления ландшафтной архитектуры и гидротехнических сооружений комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Юлия Харчилава констатирует: в последние годы пешеходный трафик на набережных возрастает. Соответственно возникает необходимость создавать пандусы, в первую очередь они рассчитаны на инвалидов, а также родителей с колясками.

В принципе, КГИОП не против современного использования набережных, но зачастую проекты, которые предлагаются архитектурными бюро, ведомство категорически не устраивает. В качестве примера Харчилава приводит проект по оборудованию пандуса у моста Ломоносова через Фонтанку. Особенность этого моста - высокие ступени. Одно из городских проектных бюро предложило нетривиальное решение - организовать пандус не непосредственно у пешеходного перехода, напротив которого находятся исторические ступени, а на метр в сторону от зоны "зебры". С одной стороны, вроде бы все правильно: вход на мост внешне не меняется, он в зоне охраны, там ходят туристы, устраивают фотосессии.

Но при этом в проекте никак не учитывалось, что предложенным пандусом в принципе нельзя воспользоваться, не нарушив правила дорожного движения, ведь если человек на коляске решит по нему заехать, то ему придется пересекать дорогу не по "зебре", а непосредственно заезжать на проезжую часть, где всегда интенсивное движение.

Более того, если бы этот пандус появился, то тогда возникли бы сложности у тех, кто решил прогуляться у набережной, ведь у моста в месте, где начинается пандус, дорога бы резко шла под уклон. В гололед, а он в Петербурге иногда все-таки случается, такой пандус превращался бы в горку, которая ведет в аккурат под колеса машин.

И таких проектов, как говорит Харчилава, очень много, зачастую при их разработке во внимание берется только сохранение внешнего вида объекта-памятника и необходимость доступной среды. Все остальные факторы - дорожное движение, права пешеходов, которые также имеют право на безопасную среду, не учитываются.

Есть ошибочное мнение, что абсолютно все объекты доступности по умолчанию нравятся людям с инвалидностью

Сейчас проекты, касающиеся доступной среды на объектах дорожной инфраструктуры исторического центра, обсуждаются в КГИОП и в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. "Заворачивается" то, что противоречит правилам дорожного движения и здравому смыслу.

Правда, как говорит Алексей Леонтьев, первый заместитель председателя КГИОП, архитектор-реставратор высшей категории, не хватает мнения и самих граждан с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, их приглашают иногда к обсуждению тех или иных проектов, но в основном это носит характер общественной инициативы.

- Есть ошибочное мнение, что абсолютно все объекты доступности по умолчанию нравятся людям с инвалидностью. Я много раз слышал мнение от наших маломобильных граждан, что многие пандусы и другие объекты в центре им неудобны и просто не нравятся. Как архитектор, я понимаю их возмущение и думаю, что многие моменты можно было бы исправить еще на этапе проектов, - говорит Леонтьев.

Юлия Яганова, руководитель общественной организации "На коляске без барьеров", сообщила "РГ", что солидарна с позицией КГИОП, правда, проблема в том, что самих маломобильных граждан на конференцию, где изучалась судьба доступной среды, не пригласили.

- И, на самом деле, очень часто такое встречается, когда за нас все решают. Есть, конечно, компании, которые еще на этапе проекта приглашают нас, советуются, как можно приспособить тот или иной объект. Но это добрая воля компании, нигде в законодательстве не закреплено, что нужно такое обсуждение. Есть и другая беда: оценить проект на этапе документации очень сложно. Среди инвалидов-колясочников есть технические специалисты, есть проектировщики, но их очень мало. А если человеку с гуманитарным образованием показать всю эту документацию, он вряд ли сможет сказать, будет это удобно для людей или нет, - подчеркнула Юлия Яганова. .