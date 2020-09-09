Под Калининградом полицейские изъяли у дайвера 14,5 кг янтаря

В Калининградской области в акватории Балтийского моря полицейские задержали дайвера, который незаконно добывал янтарь-сырец. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нарушитель размывал морское дно с помощью специальной техники. В его лодке правоохранители нашли 14,5 килограмма застывшей смолы. Камень изъяли, а вместе с ним плавсредство с мотором, шланги, водометную насадку и легкое водолазное оборудование.

В отношении дайвера составили административный протокол по статье "самовольная добыча янтаря". Ему грозит крупный штраф - до полумиллиона рублей. К слову, повторное нарушение может караться уже уголовным наказанием.