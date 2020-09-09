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09.09.2020 15:49
Рубрика: Происшествия

Под Калининградом полицейские изъяли у дайвера 14,5 кг янтаря

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининградской области в акватории Балтийского моря полицейские задержали дайвера, который незаконно добывал янтарь-сырец. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни
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Нарушитель размывал морское дно с помощью специальной техники. В его лодке правоохранители нашли 14,5 килограмма застывшей смолы. Камень изъяли, а вместе с ним плавсредство с мотором, шланги, водометную насадку и легкое водолазное оборудование.

В отношении дайвера составили административный протокол по статье "самовольная добыча янтаря". Ему грозит крупный штраф - до полумиллиона рублей. К слову, повторное нарушение может караться уже уголовным наказанием.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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