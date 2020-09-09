Портал "Здоровье петербуржца" расширился до возможностей телемедицины

Записаться онлайн к врачу можно даже в том случае, если доктор принимает строго по направлению, а телемедицинскую консультацию легко получить, не выходя из дома. Эти и другие функции стали полностью доступны на городском бесплатном портале "Здоровье петербуржца" (www.gorzdrav.spb.ru). Как показало закончившееся на днях открытое тестирование функций портала и личного кабинета пациента, горожане довольны предоставленными возможностями и отмечают, что портал "Здоровье петербуржца" стал гораздо удобнее.

Напомним: обновленный портал "Здоровье петербуржца" заработал год назад. Уже около 1,5 миллиона горожан пользуются теми или иными сервисами портала. А более 300 тысяч горожан завели на портале личный кабинет, воспользовавшись учетной записью ЕСИА - единой системы идентификации и аутентификации, которая также используется на едином портале государственных услуг (Госуслуги). Кстати, как показал годовой опыт, порталом и личным кабинетом пользуются пенсионеры (либо самостоятельно, либо с помощью родственников).

Возможностей у портала много. Перечислим основные из них. Что касается сервиса "Запись на прием к врачу", то теперь можно записываться по номеру полиса ОМС, получив на портале перечень медицинских учреждений, к которым "прикреплен" пациент (при использовании личного кабинета данные пациента, необходимые для записи, "подтягиваются" автоматически). Если к нужному доктору нет свободных номерков, можно воспользоваться сервисом "Журнал отложенной записи". По регламенту, записать к врачу пациента должны в течение не более пяти рабочих дней с момента регистрации заявки в журнале отложенной записи.

Чтобы не пропустить визит в медицинскую организацию, список предстоящих посещений доступен пациенту в его личном кабинете. Ежемесячно с помощью портала резервируется более 300 тысяч номерков к врачу, и эта цифра с увеличением числа постоянных пользователей будет только расти.

На портале доступна услуга записи по направлению. Ведь врачи ряда специальностей принимают только по направлению от лечащего доктора. Для такой записи необходимо: ввести номер направления, выданного лечащим доктором, и фамилию пациента. Если человек уже зарегистрирован в личном кабинете пациента, перечень его направлений будет виден в странице записи по направлению. В настоящее время благодаря сервису ежемесячно происходит более шести тысяч записей к врачу по направлению, и это число неуклонно растет.

Как видим, будет полезно потратить немного времени и создать свой личный кабинет. Именно в него, кстати, загружаются результаты анализов. В результатах указано, соответствуют исследуемые показатели норме или есть отклонения от нее. Все эти данные можно скачать и распечатать. Информация об анализах строго конфиденциальная: ее видите только вы и ваш лечащий врач.

Ежемесячно с помощью портала резервируется более 300 тысяч номерков к специалистам

А теперь самое интересное. Имея личный кабинет (и только в этом случае!) можно получить дистанционную консультацию лечащего врача своей поликлиники по вопросам профилактики, диагностики и наблюдения за состоянием здоровья. Новая функция портала называется "Чат с врачом". Общение с доктором может проходить как в формате чата с врачом (как в популярных мессенджерах), так и посредством видеосвязи.

Как пояснил Алексей Архипов, начальник отдела мониторинга показателей эффективности электронных сервисов в сфере здравоохранения СПбГБУЗ МИАЦ комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, внедрение на портале возможностей телемедицины шло опережающими темпами. Причина - пандемия коронавируса. Ведь при подозрении на COVID врача зачастую вызывают на дом, тем самым оформив первичный прием, в дальнейшем можно без посещения поликлиники оставаться под наблюдением врача, а при необходимости скорректировать назначенное ранее лечение. В течение часа после онлайн-консультации пациент получит медицинское заключение, которое можно сохранить. Согласовать проведение телемедицинской консультации можно на первичном приеме, в том числе когда врач приходит к пациенту на дом.

Функции портала будут расширяться и дальше. По словам Алексея Архипова, до конца этого года появится еще ряд новых сервисов. Среди них - календари прививок и беременности.

- Расширение сервисов портала "Здоровье петербуржца" - знаковое событие. Теперь проще записаться на прием к докторам. Крайне важно, что пациенты могут общаться в чате с лечащим врачом. Я бы каждому петербуржцу рекомендовала открыть личный кабинет на портале, - подчеркнула Лариса Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. .