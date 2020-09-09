Школьный стадион такого уровня станет первым в Поморье

Мальчишки и девчонки прильнули к окнам классов: смотрят, как экскаваторы развозят песок по стадиону родной 17-й школы. Еще вчера он был простой площадкой для физкультуры с допотопными футбольными воротами. А уже в октябре на этом месте появится современный ФОКОТ - физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Сегодня это самая крупная спортивная стройка в центральной части Архангельска, в его густонаселенном привокзальном микрорайоне.

Игорь Годзиш: Школ в Архангельске много, и такие спорткомплексы должны быть в каждой. Фото: Иван Малыгин

Футбольное поле с искусственным газоном, хоккейный корт, круговые и прямые беговые дорожки, трибуны и раздевалки, зоны воркаута, тренажеров и стритбола - всем этим можно будет воспользоваться уже в нынешнем учебном году. В городской администрации отмечают, что такого школьного спорткомплекса в столице Поморья еще не было.

Модернизацию стадиона средняя школа N 17, где очень любят спорт, с помощью города отстаивала давно. Учебное заведение подготовило проект еще в 2016 году. А в конце 2019-го администрации города и правительству области удалось привлечь на новый стадион серьезные федеральные средства.

- Нас пригласили на всероссийское селекторное совещание по развитию спорта. В ходе него к регионам обратилась Ирина Роднина: кто возьмет на себя ответственность по созданию ФОКОТов? И поскольку у нас уже был проект модернизации стадиона, представители региона назвали нашу школу. С того момента все и началось, - рассказывает директор школы Елена Филатова.

Несмотря на удачный старт, дистанция оказалась нелегкой: как выяснилось, документация трехлетней давности устарела, ее пришлось заново проверять и утверждать. На это ушло время. Первый аукцион удалось объявить к лету.

Масштабный проект общей стоимостью свыше 35 миллионов рублей финансируется из разных бюджетов. Администрация Архангельска выделила 11 миллионов на капремонт стадиона и его подготовку под создание ФОКОТа. Но самое главное, огромный комплекс спортивно-технологического оборудования - от искусственной травы до инвентаря - стоимостью 24 миллиона рублей будет поставлен за счет федерального бюджета. Дополнительно школа приобрела программно-аппаратный комплекс для тестирования населения, а также блок-контейнеры для раздевалок - тоже за счет федеральных средств. Отметим, что ФОКОТ создается в рамках нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Спорт - норма жизни", он станет одним из 19 в стране.

Но до монтажа оборудования пока далеко. Сейчас идет подготовка основания под покрытия, работы по устройству дренажно-ливневой канализации, фундаментов и закладных деталей под конструкции.

Главный вопрос - сроки. Подрядчик отстал от графика.

- Каковы причины, сколько еще осталось сделать и справитесь ли? - обратился к подрядчику глава Архангельска Игорь Годзиш, осмотрев объект. - Нам нужно как можно скорее завершить все работы, чтобы не помешали погодные условия.

- В ходе работ были выявлены некоторые недочеты по проекту. Сейчас вносим в него изменения. Были проблемы и с поставками бортового камня. В городе проводится очень много работ по благоустройству, и местные производители не справляются с объемами. Но мы нашли поставщика в Череповце, камень уже на пути в Архангельск. Усилимся. Надеюсь, войдем в график, - сообщила гендиректор компании-подрядчика Анастасия Русланова.

Сделать "подушку" под спорткомплекс надо до наступления холодов, поскольку ряд работ - к примеру, укладку резинового покрытия на клей - можно проводить только при положительной температуре воздуха.

Вслед за песком на площадке начнут укладывать геотекстиль, щебень, асфальт. Были планы заменить последний на бетон, но оказалось, что асфальт больше подходит для таких объектов, поскольку он не монолитный и пропускает влагу. Вода может проходить через резиновое покрытие до основания, и если она будет там скапливаться, верх может отклеиться. Асфальтовый низ "уведет" воду в ливневую канализацию, и все будет в порядке. А вот зона воркаута и тренажеров, по правилам, должна быть забетонирована.

Отдельная тема - освещение комплекса. Как поясняет подрядчик, в проекте не было этого раздела и он сейчас разрабатывается. Вдобавок к уже имеющимся световым опорам установят три новые.

Монтажом оборудования займется уже другой подрядчик. Новый этап также обещает быть непростым: для сборки потребуется помещение площадью не менее 300 квадратных метров с определенными температурой и влажностью. В школе таких просто нет, размер ее спортзала - только 270 "квадратов". В администрации города ищут выход.

С учетом новых сроков основание под ФОКОТ должно быть готово к 20 сентября, а оборудование планируется установить к концу октября. Представители горадминистрации проверяют ход работ каждые три дня. К тому же сотрудники школы всегда в курсе ситуации на своем объекте.

Появились у стройки и общественные "контролеры" - жильцы соседних многоэтажек, среди которых немало родителей школьников. Они активно фотографируют строительство и выкладывают снимки в соцсети со своими комментариями и пожеланиями удачи. Кстати, воспользоваться новым спортивным городком смогут не только школьники, но и живущие по соседству любители спорта.

Дословно

Игорь Годзиш, глава Архангельска:

- Физкультурно-оздоровительный комплекс школы №17 - одно из важнейших спортивных сооружений, которые строятся в городе. Дорогостоящий комплект оборудования будет служить не только будущим чемпионам, но и жителям близлежащих домов. До 31 августа подрядчик должен был подготовить всю территорию под монтаж оборудования, но с учетом необходимых корректировок, которые вносились в проектную документацию, он отстает от графика. Сегодня подрядчик заверяет, что завершит работы до 20 сентября, тем не менее уже стоит вопрос о штрафных санкциях. Будем контролировать ситуацию. Для города очень важно не потерять этот объект и впредь участвовать в подобных программах. Школ в Архангельске много, и такие объекты должны быть в каждой.

Тем временем

Физкультурно-спортивный комплекс имени А. Ф. Личутина в Архангельске получит средства на установку электронного табло из областного бюджета. Проработать вопрос их выделения распорядился врио губернатора Поморья Александр Цыбульский во время поездки в Северный округ Архангельска.

В этом комплексе горожане занимаются плаванием, мини-футболом, баскетболом, волейболом, теннисом и аэробикой. На его базе работает программа "Умею плавать", по которой первоклашки из школ округа бесплатно осваивают водный спорт.

Электронное табло необходимо для проведения соревнований и включения физкультурно-спортивного комплекса имени А. Ф. Личутина в реестр федеральных учреждений.

Важно

Фото: Иван Малыгин

В Архангельске отреставрируют памятник Павлину Виноградову.

В 2020 году отмечается столетие окончания Гражданской войны и интервенции на Русском Севере. Между тем памятник организатору обороны Севера от интервентов установили еще 60 лет назад, но с тех пор не реставрировали. Сегодня администрация Архангельска заключает контракт на разработку проекта реставрации стоимостью 1,5 миллиона рублей: подрядчик представит его к 1 декабря.