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09.09.2020 18:20
Рубрика: Культура

Театр Комедии открывает посткарантинный сезон

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Театра Комедии имени Н.П. Акимова Фото: Пресс-служба Театра Комедии имени Н.П. Акимова
Фото: Пресс-служба Театра Комедии имени Н.П. Акимова

12 сентября театр Комедии имени Акимова выходит в 91-й сезон спектаклем "Энергичные люди" по произведениям Шукшина. Среди ближайших планов театра - спектакли как для взрослых, так и для детей.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Но сначала стоит упомянуть про меры безопасности, их можно назвать беспрецедентными.

- Как только зритель попадает в здание театра, он сразу ступает на специальную дорожку, пропитанную обеззараживающей жидкостью, - рассказал "РГ" директор театра Алексей Фрадин. - Также на входе установлена камера с тепловизором, которая может одновременно проанализировать температурные показания нескольких посетителей. Разумеется, зрители смогут обработать руки, специальные меры защиты предусмотрены в гардеробе. Ношение маски в помещениях обязательно, а вот наши билетеры будут находиться в прозрачных защитных экранах - мы считаем, что зрителей нужно встречать улыбкой, которая видна. В нашем зрительном зале 565 мест, пока в продаже максимум 383 места. Но со дня на день мы ожидаем постановления, которое позволит задействовать зал на сто процентов. Для соблюдения норм безопасности мы сняли с продажи первый ряд и, может быть, снимем и второй. Для каждого актера у нас есть персонифицированный набор грима, а все костюмы мы обрабатываем паром. Труппа находится в приятном ожидании встречи со зрителем.

Первой премьерой сезона станет не вышедшая весной постановка Владимира Золотаря "Волшебные истории Оле Лукойе" по Андерсену. Ее показ приурочат к осенним школьным каникулам. До конца года зрители также увидят спектакль художественного руководителя театра Татьяны Казаковой "Круг" по пьесе Сомерсета Моэма, главную роль в котором исполнит Ирина Мазуркевич. В планах театра также значатся две премьеры, намеченные на первую половину 2021 года. Но после нынешних коронавирусных событий в театре решили не спешить с обнародованием конкретной информации.

Фото: Пресс-слуба Театра комедии имени Н.П. Акимова
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