В БДТ зрителям запретили дарить цветы артистам из-за COVID-19

В Большом драматическом театре имени Товстоногова зрителям запретили дарить артистам цветы после спектаклей. Причина всему - противоэпидемические мероприятия из-за риска коронавируса.

Театр на своей странице в Instagram, что запрет введен для того, чтобы максимально обезопасить артистов и сохранить спектакли в репертуаре театра. Если очень сильно хочется, то передать артистам букет все-таки можно. Сделать это можно через администратора или капельдинера.

Когда учреждение только сообщило об этой мере, пользователи соцсетей стали интересоваться, почему администраторам можно забирать у зрителей цветы и тем самым нарушать социальную дистанцию, а артистам - нельзя.

Как говорят в БДТ, причина - в форме одежды. Администраторы и капельдинеры используют средства индивидуальной защиты, а артисты на сцену выходят без масок и перчаток, а потому более уязвимы к инфекциям.