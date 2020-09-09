В БДТ зрителям запретили дарить цветы артистам из-за COVID-19

В Большом драматическом театре имени Товстоногова зрителям запретили дарить артистам цветы после спектаклей. Причина всему - противоэпидемические мероприятия из-за риска коронавируса.
Театр на своей странице в Instagram, что запрет введен для того, чтобы максимально обезопасить артистов и сохранить спектакли в репертуаре театра. Если очень сильно хочется, то передать артистам букет все-таки можно. Сделать это можно через администратора или капельдинера.
Когда учреждение только сообщило об этой мере, пользователи соцсетей стали интересоваться, почему администраторам можно забирать у зрителей цветы и тем самым нарушать социальную дистанцию, а артистам - нельзя.
Как говорят в БДТ, причина - в форме одежды. Администраторы и капельдинеры используют средства индивидуальной защиты, а артисты на сцену выходят без масок и перчаток, а потому более уязвимы к инфекциям.
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ПОДАРИ ЦВЕТЫ МАМЕ Дорогие зрители, на время действия специальных мер Стандарта безопасности мы вынуждены ограничить вручение цветов артистам, так как мы обязаны обеспечить соблюдение дистанции между артистами и зрителям не менее 1,5 метра (это обязательное требование Роспотребнадзора). Зрителям не разрешается по окончании спектакля вручать цветы актерам. Основная задача этого запрета — максимально обезопасить артистов, что позволит сохранить спектакли в репертуаре театра. Если вы хотите подарить артистам цветы, это можно сделать передав их администраторам или капельдинерам (с уточнением кому адресован букет). Цветы обязательно будут переданы всем адресатам. Просим отнестись с пониманием к этим временным мерам, принятым в театре. P.S. Или просто подарите цветы своим близким :)