Власти Калининградской области взяли под защиту городские леса и парки. В областной столице 107 гектаров земли получили статус озелененных территорий общего пользования, на которых запрещена застройка. Прирост этой категории земель в Калининграде - крупнейший за многие годы.

Масштабная кампания по сохранению городских зеленых зон продолжается. На недавнем экологическом совете при правительстве Калининградской области губернатор Антон Алиханов поручил усилить охранный статус уже выявленных земель. В скором времени эти 107 гектаров отнесут к категории парков, а часть примет статус городских лесов.

Кроме того, областные власти, заручившись поддержкой общественников, продолжают определять границы пока что незащищенных лесов и парков и наделять их "неприкосновенным" статусом. Такая работа идет в Светлогорске, Гурьевске, ряде других муниципалитетов.

Защита от посягательств

Провести ревизию зеленых насаждений в Калининграде Антон Алиханов поручил осенью прошлого года. Тогда же губернатор объявил сбор предложений граждан и общественных организаций по сохранению городских лесов и созданию парков и скверов. В результате площадь озелененных территорий города приросла на 107 гектаров. В феврале 2020 года областное правительство приняло специальное постановление, чтобы внести необходимые корректировки в Генеральный план Калининграда.

Речь идет о более чем 50 участках с зелеными насаждениями, на которые теперь не могут претендовать застройщики. Кроме того, законодательство не позволяет изменять границы "городских лесов", если это может привести к уменьшению площади зеленых насаждений. То есть участки получат защиту от всех возможных посягательств.

40 из 107 гектаров находятся на севере Калининграда в районе рынка "Сельма". По словам заместителя председателя областного правительства Натальи Сибиревой, статус "городских лесов" получит весь этот зеленый массив.

В правительстве области рассчитывают, что к категории "городских лесов" удастся отнести и зеленую территорию площадью 28 гектаров в районе улицы Украинской. Сейчас данная территория принадлежит местному застройщику, с которым власти региона ведут переговоры.

- Часть земельного участка покрыта зелеными насаждениями, а часть занята строительным мусором, - комментирует ситуацию Наталья Сибирева. - На заседании экологического совета губернатор дал поручение минэкологии региона провести проверку, чтобы эта территория была приведена в нормативное состояние. Сейчас на месте свалки нет возможности высадить деревья: необходимо провести рекультивацию участка.

В сотрудничестве с общественностью

Еще одна зеленая зона, получившая защиту от застройки, - это сквер в конце улицы Лесопарковой. Участок площадью около гектара, который находится в федеральной собственности, арендует частная компания. В перспективе землю можно перевести в муниципальную собственность. Пока за сквером ухаживают общественники.

- Прошлым летом застройщик обращался в муниципалитет за порубочным билетом, - рассказывает калининградский активист, руководитель общественного движения "Союз граждан "Наш регион" Ярослав Воловик. - Тогда казалось, что нет никаких шансов отстоять сквер. Но мы начали работать, не жаловались, не ругались, просто делали свое дело, и правительство области пошло нам навстречу. Сейчас мы продолжаем ухаживать за территорией, на последнем субботнике несколько дней назад собралось почти 50 человек.

Победой 2020 года можно назвать сохранение зеленой зоны вблизи Балтийского моря неподалеку от Светлогорска. Инвестору предложили видоизменить проект: исключить из зоны застройки Варникенский лес и возвести все объекты в примыкающем к нему поле.

Вырубать деревья никто не будет

Планомерная работа по сохранению городских парков и лесов в Калининградской области продолжается. Сейчас решается непростой вопрос, связанный с дубовой рощей в микрорайоне им. А.Космодемьянского. Земля находится в собственности у частного лица, который намерен построить там многоквартирные дома.

Наталья Сибирева: Дубовую рощу в микрорайоне им. А. Космодемьянского никто вырубать не будет. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

- Застройщик обратился в региональное правительство, чтобы установить такой вид разрешенного использования земельного участка, как среднеэтажная многоквартирная застройка, - продолжает Наталья Сибирева. - Все представители правительства Калининградской области проголосовали против. Но впереди нас ждет непростой диалог с владельцем земельного участка. Будем искать различные варианты решения проблемы, например обмен территории. Так или иначе, вырубать эти замечательные красивые деревья никто не будет. Работаем над тем, чтобы дубовая роща в микрорайоне им. А. Космодемьянского получила статус озелененной территории общего пользования или даже "городского леса".

В скором времени 107 гектаров земли отнесут к категории парков, а часть примет статус городских лесов

Кроме того, на заседании экологического совета Антон Алиханов потребовал защитить от застройки обширную зеленую зону в Гурьевске. Муниципалитет отнес часть этих земель к участкам для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

- Какое может быть личное подсобное хозяйство в городе, да еще на территории, покрытой зелеными насаждениями? Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы здесь началась стройка, вырубались деревья. Прошу правительство региона, муниципалитет и, если потребуется, природоохранную прокуратуру отыграть все назад. Зеленая зона в Гурьевске должна относиться не к участкам для ведения ЛПХ, а к озелененным территориям общего пользования и в перспективе - к "городским лесам", - заявил Антон Алиханов.

Не отходы, а ценное сырье

Другой вопрос, получивший широкое обсуждение на экологическом совете, посвящен так называемой мусорной реформе. За короткое время региону удалось наладить работающую систему раздельного сбора отходов (РСО). По словам калининградского министра природных ресурсов и экологии Олега Ступина, недавно областная столица попала в топ-10 городов России по развитости и доступности РСО для местных жителей.

Олег Ступин: Не менее 150 тысяч тонн ТКО должны ежегодно уходить во вторичную переработку. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Пилотный проект, в котором принимают участие власти, областной оператор по обращению с отходами и экоактивисты, стартовал в Калининграде в начале этого года. Регион и муниципалитет закупили на условиях софинансирования контейнеры для пластика, металла и макулатуры. Их установили на 60 действующих контейнерных площадках города.

Оператор объявил конкурс на вывоз и дальнейшую сортировку вторсырья, который выиграл руководитель экологического проекта "Зеленое дело" Олег Пауков. Калининградец еще в 2015 году начал вовлекать горожан в раздельный сбор. Он приезжал в дома и офисы, забирал полезные отходы весом от пяти килограммов, сортировал их и продавал переработчикам.

Дело пошло, желающих сделать регион чище становилось все больше и больше. Пауков зарегистрировал компанию, трудоустроил водителей и сортировщиков. В результате за четыре с половиной года единомышленники спасли от гниения на свалке более полутора тысяч тонн вторсырья. И вот с 1 февраля 2020-го к двум с половиной тысячам точек, которые регулярно посещают экомобили "Зеленого дела", добавились 60 городских контейнерных площадок.

- Перед запуском системы РСО мы долго консультировались с участниками рынка, - отмечает Олег Ступин. - Кто-то предлагал пойти простым путем - организовать раздельный сбор на два бака. В один складывать сухие отходы, в другой - влажные. Но в таком случае отходам потребовалась бы серьезная дальнейшая сортировка. Поэтому мы решили пойти сложным путем и установить, помимо обычных мусорных контейнеров, три бака для раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Пластик, металл и макулатура, которые попадают в эти баки, - это уже не отходы, это ценное вторичное сырье.

К сожалению, пандемия негативно отразилась на развитии системы раздельного сбора отходов. Эксперимент пришлось приостановить, а проект "Зеленое дело" начал испытывать финансовые трудности.

Экологический технопарк "Калининград" позволит закрыть два существующих полигона в поселках Круглово и Ельники

- Поэтому мы решили поддержать предпринимателей, участвующих в этой работе, - продолжает Олег Ступин. - Пройдет конкурс на выделение субсидий из регионального бюджета. Работу системы РСО планируется возобновить в сентябре, если позволит эпидемиологическая ситуация.

Свалить не получится

Параллельно регион запустил масштабный проект, который может вывести Калининградскую область в лидеры по реформированию системы обращения с ТКО в стране. Речь идет об экологическом технопарке "Калининград". Концессионное соглашение с инвестором региональное правительство заключило в конце прошлого года.

Компания "Сибинвестстрой" при участии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и испанского оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser вложит около 2,8 миллиарда рублей в строительство многофункционального комплекса по обращению с ТКО в Калининградской области. Это первое такое соглашение в истории российской "мусорной реформы".

Комплекс должен заработать в 2023 году. Он будет обслуживать 11 городских округов, расположенных на западе региона, в том числе Калининград. Ежегодно здесь образуется более 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов - это 70 процентов от всего регионального объема ТКО.

- Задача проекта - снизить объем захоронения отходов в зоне действия комплекса как минимум на 50 процентов, - подчеркивает Олег Ступин. - То есть не менее 150 тысяч тонн ТКО должны ежегодно уходить во вторичную переработку. Именно такие ключевые показатели эффективности мы заложили в наше концессионное соглашение.

По словам директора компании "Сибинвестстрой" Евгения Барзыкина, проект полностью соответствует целям национального проекта "Экология". Он позволит закрыть два существующих полигона в поселках Круглово и Ельники.

- Частью экологического технопарка станет станция обработки органических отходов и древесины, - делится информацией Евгений Барзыкин. - Мы будем использовать метод аэробной ферментации. В результате получим либо технологический грунт, используемый на строительных объектах, либо компост.

Станция позволит спасти от гниения на полигонах 35 процентов всех ТКО, поступающих в технопарк. Еще 15 процентов отходов после тщательной сортировки на мусоросортировочном комплексе превратятся во вторичное сырье - макулатуру, железо, пластик и так далее.

Кроме того, инвестор построит новый мусорный полигон. Но его мощность позволит складировать не более 50 процентов отходов, образующихся на западе региона. То есть у концессионера попросту нет возможности отступить от решения масштабной задачи, которую поставило перед ним правительство региона: дать вторую жизнь минимум половине ТКО.

- Пятидесятипроцентный показатель утилизации позволит, с одной стороны, вернуть в хозяйственный оборот все полезные фракции, - продолжает Евгений Барзыкин. - С другой стороны - сократить мощность полигона, тем самым снизив негативное экологическое воздействие, которое этот объект будет оказывать на окружающую среду.

Акцент

Возникает вопрос: зачем сортировать пластик, макулатуру и металл дома, если потом эти отходы все равно выделят из общей массы на территории экологического технопарка?

- Качество вторичного сырья, которое мы получаем при домашней сортировке, намного выше, чем вторсырья, образующегося на сортировочных комплексах, - поясняет министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин. - Если все отходы изначально складывать в один бак, процент выборки макулатуры будет минимальным. Ведь мокрая, загрязненная органическими отходами бумага не годится для переработки. Загрязненные пластик и металл также меньше ценятся среди переработчиков, чем вымытое и высушенное сырье, которое не соприкасалось с органикой. А наш эксперимент показал: калининградцы готовы сортировать отходы дома, они участвуют в раздельном сборе с удовольствием, осознавая, что помогают природе.

По словам министра, эксперимент с установкой баков для РСО будет расширяться. В планах - охватить до 2025 года все контейнерные площадки Калининграда и его ближайших агломераций.

- Эксперимент не противоречит нашему концессионному соглашению с компанией "Сибинвестстрой", - подводит итог Олег Ступин. - Наоборот, он позволит дать вторую жизнь максимальному количеству вторсырья. Мы можем получать чистый пластик, металл и макулатуру в городе, а на сортировочном комплексе изымать оставшиеся полезные фракции.

Тем временем

С 2017 по 2020 год в самом западном российском регионе создали более 20 особо охраняемых природных территорий. Такой статус, в частности, получили практически все центральные парки в калининградских муниципалитетах.