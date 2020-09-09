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09.09.2020 20:27
Рубрика: Происшествия

В лесу под Калининградом нашли 800 снарядов

Текст: Вера Черенева (Калининрадская область)

Под городом Балтийском Калининградской области в лесном массиве Павлово обнаружено свыше 800 снарядов, сообщает администрация города.

Фото: iStock
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Работы по разминировании территории начались после того, как в лесу от взрыва снаряда пострадали двое детей, уточняет РИА Новости. Дети с родителями пошли в лес в поход, остановились с ночевкой в палатке. Вечером, когда семья развела костер, сдетонировал снаряд времен Великой Отечественной войны.

В итоге дети получили осколочные ранения, девятилетнюю девочку уже выписали, а мальчик пяти лет госпитализирован в Санкт-Петербург.

На данный момент в лесном массиве найдены ручные гранаты, минометные мины, осколочная бомба, а также многочисленные взрыватели.

Администрация Балтийска призвала всех горожан и туристов временно не посещать территорию от деревни Витланд до поселка Павлово.

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