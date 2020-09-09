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09.09.2020 18:06
Рубрика: Происшествия

В Новгородской области ревнивец расстрелял чету пенсионеров

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Новгородской области в деревне Речки Солецкого района мужчина расстрелял семейную пару пенсионеров из охотничьего ружья. Следователи выяснили, что причиной послужила ревность.

Фото: iStock
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Как сообщает Следственный комитет по Новгородской области, уголовное дело возбуждено по статье "убийство двух и более лиц". Погибшему мужчине был 71 год, его супруге - 70. Тела погибших нашли четыре дня назад в их собственном доме.

Обстоятельства случившегося поначалу выглядели туманными. Из дома ничего не пропало, сами пенсионеры ни с кем не конфликтовали, это дачники, которые приехали из Петербурга.

Полицейские, проводившие опрос соседей, выяснили, что 52-летний сосед погибших обладает буйным нравом и злоупотребляет спиртным. Накануне он поссорился с женой на почве ревности. Женщина убежала, и мужчина пошел по деревне с охотничьим ружьем, пытаясь ее найти. Как сообщает УМВД по Новгородской области, чтобы задержать соседа, полицейские совместно с бойцами СОБР "Рубин" организовали засаду.

В СК по Новгородской области конкретизируют, что мужчина признался в расстреле соседей. В частности, новгородец пояснил следователям, что приняв на грудь, пошел искать по деревне свою жену. Заглянул к соседям. Супруги открыли дверь, сказали, что жены соседа в их доме нет. Мужчина им не поверил, расстрелял пенсионеров в упор и пошел дальше искать жену, даже не осознав, что совершил двойное убийство.

На период следствия мужчина арестован.

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