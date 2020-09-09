В Новгородской области ревнивец расстрелял чету пенсионеров

В Новгородской области в деревне Речки Солецкого района мужчина расстрелял семейную пару пенсионеров из охотничьего ружья. Следователи выяснили, что причиной послужила ревность.

Как сообщает Следственный комитет по Новгородской области, уголовное дело возбуждено по статье "убийство двух и более лиц". Погибшему мужчине был 71 год, его супруге - 70. Тела погибших нашли четыре дня назад в их собственном доме.

Обстоятельства случившегося поначалу выглядели туманными. Из дома ничего не пропало, сами пенсионеры ни с кем не конфликтовали, это дачники, которые приехали из Петербурга.

Полицейские, проводившие опрос соседей, выяснили, что 52-летний сосед погибших обладает буйным нравом и злоупотребляет спиртным. Накануне он поссорился с женой на почве ревности. Женщина убежала, и мужчина пошел по деревне с охотничьим ружьем, пытаясь ее найти. Как сообщает УМВД по Новгородской области, чтобы задержать соседа, полицейские совместно с бойцами СОБР "Рубин" организовали засаду.

В СК по Новгородской области конкретизируют, что мужчина признался в расстреле соседей. В частности, новгородец пояснил следователям, что приняв на грудь, пошел искать по деревне свою жену. Заглянул к соседям. Супруги открыли дверь, сказали, что жены соседа в их доме нет. Мужчина им не поверил, расстрелял пенсионеров в упор и пошел дальше искать жену, даже не осознав, что совершил двойное убийство.

На период следствия мужчина арестован.