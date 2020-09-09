В Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете

На севере Петербурга в гипермаркете на проспекте Науки мужчина устроил погром. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Северной столице, в руках у горожанина был топор, он бил витрины внутри магазина. Никто из покупателей не пострадал.

Служба охраны гипермаркета нажала на тревожную кнопку. К магазину выехал ближайший наряд отдела вневедомственной охраны.

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что мужчину обезвредили сотрудники охраны магазина. Они же и передали покупателя сотрудникам Росгвардии.

Выяснилось, что топор мужчина взял в отделе садоводства. В Росгвардии считают, что горожанин действовал из хулиганских побуждений.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны доставили буйного покупателя в отдел полиции. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "РГ" сообщили, что мужчина был перенаправлен в одну из психиатрических лечебниц города.