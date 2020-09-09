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09.09.2020 13:38
Рубрика: Общество

Решили "снизу"

По инициативе жительницы города создан кабинет реабилитации постинсультных больных
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 201(8255)
На базе городской поликлиники N 44 Фрунзенского района открылся Районный Центр профилактики инсульта с кабинетом реабилитации для постинсультных больных (кабинет эрготерапии). Причем в данном случае речь не идет о решении "сверху". Создание центра - реализация одной из инициатив городского проекта "Твой бюджет - 2019", и ее автор - жительница района Лариса Анисимова.

То, что в городе есть проблемы с реабилитацией таких больных, - не секрет. Реабилитационных коек в городе не хватает. Анисимова предложила проходить реабилитацию в амбулаторном режиме - под наблюдением врача и занятиями в упомянутом кабинете при поликлинике.

Фото: iStock
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Эта идея возникла на основании ее собственного опыта. Десять лет назад петербурженка перенесла инсульт и хорошо понимает, с какими проблемами потом сталкиваются больные, теряя привычные навыки. Им сложно включать и выключать свет, открывать дверь, даже налить себе стакан чая становится проблемой.

- Я бы восстановилась гораздо быстрее, если бы у меня была возможность пройти полноценную реабилитацию. Теперь надеюсь и верю, что мы сможем облегчить процесс восстановления здоровья людей, перенесших инсульт, а значит, поможем не только им, но и их близким. Какая нагрузка ложится на близких человека, перенесшего инсульт, пояснять не нужно. В центре должна быть комплексная медико-социальная помощь, возможность консультаций как больных, так и членов их семей, занятия по бытовой адаптации, индивидуальный социально-психологический патронаж, должны приниматься меры по предотвращению повторных инсультов. Так что нужно формировать у пациентов стремление к здоровому образу жизни, - считает Анисимова.

Анисимова предложила проходить реабилитацию в амбулаторном режиме — под наблюдением врача

На самом деле кабинет реабилитации занимает три больших помещения, имеющих современное оборудование для реабилитации больных, вполне сравнимое с тем, что имеют в своем распоряжении профильные стационары. Это различные системы для активной реабилитации конечностей, развития мелкой моторики, комплекс для реабилитации опорно-двигательного аппарата с биологической обратной связью, стол для механотерапии, различные тренажеры. В занятия могут быть включены даже компьютерные игры, оснащенные специальными джойстиками. Все для того, чтобы они проходили увлекательно и не надоедали.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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- Чтобы правильно подобрать оборудование, мы связались с эрготерапевтом Марией Мальцевой, которая считается одним из лучших специалистов по созданию эргокабинетов в России, - отметила Лариса Анисимова.

Прием больных в Центре профилактики инсульта ведет врач-эрготерапевт. Попасть на реабилитацию можно по направлению невролога или лечащего врача, обратившись в поликлинику по месту жительства. В программу реабилитации входит три цикла по 8-10 занятий. За год здесь планируют принять 200-300 пациентов (если ситуация с ковидом не помешает).

На реализацию инициативы в рамках проекта "Твой бюджет - 2019" город выделил 1,8 миллиона рублей.

- Хотелось бы, чтобы учреждений, которые занимаются реабилитацией людей после инсульта, было больше и чтобы туда мог обратиться любой житель Петербурга, нуждающийся в помощи. И чтобы подобные эргокабинеты появились в каждом районе города, может быть - в каждой поликлинике, - говорит о своей новой мечте Лариса Анисимова. .

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