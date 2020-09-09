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09.09.2020 14:32
Рубрика: Происшествия

В Петербурге зрительница обвинила Данилу Козловского в ушибе флейтой

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Жительница Петербурга подала в суд на Академический малый драматический театр - театр Европы из-за травмы, полученной на спектакле "Гамлет". Женщина утверждает: ушиб флейтой она получила от известного артиста Данилы Козловского.

Фото: iStock
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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, инцидент произошел 5 декабря прошлого года. Петербурженка долго готовилась к спектаклю, купила билет еще 19 ноября, заплатила 8 тысяч рублей, сидела в одном из первых рядов.

Как следует из заявления, Данила Козловский во время спектакля нанес зрительнице ушибленную рану головы металлической флейтой. Нет, не напрямую, судя по всему, флейта отлетела и попала в петербурженку.

После удара зрительница попыталась выйти из зала. Ей помогала подруга и зритель, сидевший впереди. В холле администратор увидела пострадавшую и вызвала ей "скорую", также на место пришел медработник театра, который смазал рану мазью от ушибов.

Между тем, зрительницу госпитализизовали в Мариинскую больницу, на больничном она находилась девять дней, до 15 декабря. В общей сложности на лечение женщина потратила 12 тысяч рублей. Их она потребовала возместить. Также женщина в исковых требованиях прописала, что хочет взыскать с театра 38,273 тысяч рублей - это недополученный заработок в связи с больничным. Кроме того, женщина считает необходимым вернуть ей деньги за билет в размере 8 тысяч рублей, ведь спектакль она так и не посмотрела и неустойку также в размере 8 тысяч рублей.

В 1 миллион рублей горожанка оценила свои нравственные страдания. В частности, в своем заявлении женщина отметила, что представители театра все это время с ней на связь не выходили, ее претензию в досудебном порядке удовлетворять отказывались. Также женщина указывает, что ее покоробило, что после получения травмы спектакль шел в обычном режиме и якобы никто из сотрудников театра в зале даже не попытался ей помочь.

Суд принял иск горожанки, приступил к его рассмотрению и на следующее заседание пригласил самого Данилу Козловского, чтобы тот смог высказать свой взгляд на всю эту ситуацию.

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