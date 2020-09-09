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09.09.2020 16:43
Рубрика: Спорт

На воротах - в сарафане

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 202(8256)
В Сыктывкаре на спортивной площадке педагогического колледжа прошла необычная игра - саамский футбол. Спортсмены и подростки бегали за странным мячом в сарафанах. Именно это является основным условием игры в настоящий саамский футбол.
Фото: Архив клуба "Рассвет" Фото: Архив клуба "Рассвет"
Фото: Архив клуба "Рассвет"

На поле были и девушки, и юноши. Но изначально в саамский футбол играли только женщины, причем обычно на болотистой местности. Мяч шили из выделанной оленьей шкуры мездрой (подкожной частью) наружу, для тяжести набивали его шерстью и перед игрой слегка мочили. Такой мяч весит до пяти килограммов - неудивительно, что после игры у игроков остаются синяки и ссадины.

Фото: Евгений Мазилов
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В команде - пять человек вместе с вратарем. Два тайма по 10 минут с пятиминутным перерывом.

Засчитывают только те мячи, которые вкатились в ворота. Обязательная форма - длинные сарафаны. С одной стороны, это не очень удобно. Чтобы не путаться при ударе ногой по мячу, приходится все время приподнимать подол. А с другой - этим же подолом мяч можно и прикрыть...

- Саамский футбол - яркое и интересное спортивное развлечение. Сейчас в него играют все, но сарафан остается обязательным атрибутом баталий даже для мужчин, - говорит инициатор проекта Анатолий Чиканчи.

Сначала на поле вышли тренеры и подростки. Первый тайм предсказуемо завершился в пользу наставников со счетом 5:1. Детей решили поддержать родители. Они вышли на поле во втором тайме и отстояли свои ворота, но и в противоположные не смогли забить ни одного мяча. Впрочем, и забивать-то уже было нечего. Мяч не выдержал накала борьбы и разорвался по швам.

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