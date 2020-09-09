Волгоградские предприятия представили потенциал белорусским партнерам

Семь промышленных и десять сельскохозяйственных предприятий Волгоградской области представили свои возможности потенциальным партнерам из Беларуси. Региональный Центр поддержки экспорта провел видеоконференцию "Час с торгпредом", на которой представители бизнеса получили возможность презентовать свою продукцию, а также задать вопросы торговому представительству России в Беларуси.

По итогам первого полугодия Беларусь занимает пятое место в рейтинге из 109 внешних партнеров Волгоградской области. Торговый оборот вырос на семь процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В деньгах это около 69,4 миллиона долларов. Экспорт волгоградских товаров в Беларусь составил 38,3 миллиона долларов, импорт - более 31,1.

Объемы поставок в Беларусь химических соединений возросли в первом полугодии на рекордные 49 процентов, машин и оборудования - на 13,6, черных металлов - на девять.

Импорт из Беларуси в область в этом году шел по таким основным группам товаров, как средства наземного транспорта (50,6%), машины и оборудование (20,5%), металлы (4,2%).