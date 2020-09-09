Под Севастополем прошел Крымский военно-исторический фестиваль, в седьмой раз объединивший реконструкторов со всей страны. Более 500 участников из разных регионов РФ представили восемь эпох истории Крыма. В прежние годы приезжали реконструкторы из Франции, но в этом помешала пандемия коронавируса.

Посетители фестиваля смогли погрузиться в культуру, традиции и ремесла народов, населявших полуостров в разные времена, увидеть униформу, оружие, амуницию бойцов из разных эпох: античности, Древней Руси, генуэзских колоний, Крымской, Великой Отечественной, "холодной" и Афганской войн. Впервые состоялась масштабная реконструкция штурма севастопольской крепости в годы Крымской войны - со взрывами бомб, стрельбой из десятков пушек и мортир.

- Обратил внимание, с каким интересом дети смотрят, наблюдают, - говорит посетитель Евгений Крылов. - Изучать историю вот так, наглядно - совсем не то, что по учебнику.

На фестивале все происходит без сценариев и подготовки. В римском лагере - каструме - тренируются гладиаторы. Рядом давят сок из винограда. Реконструкторы объясняют: давили действительно ногами, а не каменными приспособлениями, чтобы не повредить виноградные косточки, которые дадут горечь вину.

- Мы приезжаем каждый год с самого первого фестиваля, который прошел в 2014-м, - рассказывает Олег Ожиганов, руководитель клуба "Пятый македонский легион" (Санкт-Петербург - Нижний Новгород - Краснодар - Минск). - Площадка Древнего Рима воссоздана максимально близко к исторической достоверности. Это опорный пункт для небольшого сторожевого подразделения - центурии. Римляне строили мощеные дороги не только от метрополии к границам, но и вдоль границ. По этим границам стояли крупные лагеря и промежуточные форты, которые могли оказать сопротивление варварам либо подать сигнал о вторжении многочисленной армии. По дорогам войска перебрасывали очень быстро: легионеров специально тренировали делать марши по 34 километра в день. После этого у них оставались силы вступить в бой. Благодаря дисциплинированности и тренированности римляне выигрывали очень много войн даже у превосходящего противника.

Пока говорим с командиром легиона о качестве римских дорог (а строили их не то что на века - на тысячелетия, ведь в Крыму до сих пор сохранились их фрагменты), к воротам каструма подходит отряд скифов. Они зовут римлян на битву. Начинаются схватки: легионеры демонстрируют бой в строю и знаменитую "черепаху", с помощью которой римляне отражали атаки лучников и копьеносцев.

На площадке "Древняя Русь" проходят тренировки дружинников, бои на мечах, саблях, копьях.

- Наша тема реконструкции - Владимиро-Суздальская земля, XIII век, - говорит Максим Соколов из самарского военно-исторического клуба "Легенда". - Русские княжества отправляли посольские делегации, торговые караваны, военную силу в том числе через крымские порты. Реконструкторы, которые занимаются живой историей, чаще ездят на моно-тематические фестивали. Но здесь неплохо организован мультивековой формат. Хорошая инфраструктура, большие расстояния, поэтому не происходит смешения эпох. Можно посмотреть разные площадки, узнать, чем живут реконструкторы других эпох из других регионов.

Кстати

В дни фестиваля состоялось открытие парка живой истории "Федюхины высоты", который будет работать круглый год. Построены три музейных комплекса под открытым небом, воссоздающие обстановку одной из эпох в истории Крыма. Это римский военный форт Каструм I-III веков нашей эры, генуэзская усадьба XV века Loco Cimbali, а также укрепления русской армии и ее противников в годы Крымской войны. Планируется, что после завершения Крымского военно-исторического фестиваля на территории останутся смотрители, которые будут рассказывать посетителям о площадках. В течение года парк заполнят мероприятиями: уроками истории, лекциями, будут проводить реконструкции битв.