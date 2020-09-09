Новости

Стартовал конкурс на получение президентских стипендий для молодых ученых 11:47
Эксперт: Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 смертельно опасно 11:47
В Ростовской области возбудили дело о смерти ребенка в больнице 11:47
На Урале арестован иностранец, из-за шоу напавший на студию в Бразилии 11:44
Вышел трейлер ремейка "Ребекки" Хичкока 11:43
СК проверит обстоятельства гибели туристки в горной Катуни 11:43
Прививку от гриппа за неделю сделали более 350 тысяч москвичей 11:40
В Удмуртии сотрудницу банка осудили за кражу 11 млн рублей у клиентов 11:32
Между КНР и Австралией разгорелся "журналистский скандал" 11:20
Песков назвал шахматы свободным видом спорта 11:17
Московский театр мюзикла откроет сезон благотворительным спектаклем для врачей 11:15
Песков ответил на вопрос о прививке Путина от коронавируса 11:08
Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска 11:06
Редкий вездеход "Водник": ГАЗ с деталями от БТР-80 11:02
В Кремле назвали условие для саммита "ядерной пятерки" 10:55
Аксенов предложил отмечать в РФ День памяти погибших в Крымской войне 10:51
Песков назвал причину частого общения Путина и Абэ 10:45
В Кремле рассказали о темах встречи Путина и Лукашенко 10:44
Власти Крыма не исключили продления до марта ограничений подачи воды 10:43
Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве 10:11
Появилось видео перехвата самолетов-шпионов над Балтикой 10:10
В ГД предложили обязательно проверять здоровье школьников перед началом учебы 10:01
Из колонии в Забайкалье сбежали двое осужденных 09:59
В ПБК "Локомотив-Кубань" произошла вспышка коронавируса 09:54
В Японии приостановили клинические испытания британской вакцины от COVID-19 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 11:42
Рубрика: Общество

Путешествие во времени

Площадки Крымского военно-исторического фестиваля будут работать круглый год
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 202(8256)
Под Севастополем прошел Крымский военно-исторический фестиваль, в седьмой раз объединивший реконструкторов со всей страны. Более 500 участников из разных регионов РФ представили восемь эпох истории Крыма. В прежние годы приезжали реконструкторы из Франции, но в этом помешала пандемия коронавируса.
У детей есть возможность в прямом смысле слова прикоснуться к истории. Фото: Юлия Крымова/ РГ У детей есть возможность в прямом смысле слова прикоснуться к истории. Фото: Юлия Крымова/ РГ
У детей есть возможность в прямом смысле слова прикоснуться к истории. Фото: Юлия Крымова/ РГ

Посетители фестиваля смогли погрузиться в культуру, традиции и ремесла народов, населявших полуостров в разные времена, увидеть униформу, оружие, амуницию бойцов из разных эпох: античности, Древней Руси, генуэзских колоний, Крымской, Великой Отечественной, "холодной" и Афганской войн. Впервые состоялась масштабная реконструкция штурма севастопольской крепости в годы Крымской войны - со взрывами бомб, стрельбой из десятков пушек и мортир.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Под Севастополем открылся парк живой истории

- Обратил внимание, с каким интересом дети смотрят, наблюдают, - говорит посетитель Евгений Крылов. - Изучать историю вот так, наглядно - совсем не то, что по учебнику.

На фестивале все происходит без сценариев и подготовки. В римском лагере - каструме - тренируются гладиаторы. Рядом давят сок из винограда. Реконструкторы объясняют: давили действительно ногами, а не каменными приспособлениями, чтобы не повредить виноградные косточки, которые дадут горечь вину.

- Мы приезжаем каждый год с самого первого фестиваля, который прошел в 2014-м, - рассказывает Олег Ожиганов, руководитель клуба "Пятый македонский легион" (Санкт-Петербург - Нижний Новгород - Краснодар - Минск). - Площадка Древнего Рима воссоздана максимально близко к исторической достоверности. Это опорный пункт для небольшого сторожевого подразделения - центурии. Римляне строили мощеные дороги не только от метрополии к границам, но и вдоль границ. По этим границам стояли крупные лагеря и промежуточные форты, которые могли оказать сопротивление варварам либо подать сигнал о вторжении многочисленной армии. По дорогам войска перебрасывали очень быстро: легионеров специально тренировали делать марши по 34 километра в день. После этого у них оставались силы вступить в бой. Благодаря дисциплинированности и тренированности римляне выигрывали очень много войн даже у превосходящего противника.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Крымский археолог рассказал, как было найдено Скифское золото

Пока говорим с командиром легиона о качестве римских дорог (а строили их не то что на века - на тысячелетия, ведь в Крыму до сих пор сохранились их фрагменты), к воротам каструма подходит отряд скифов. Они зовут римлян на битву. Начинаются схватки: легионеры демонстрируют бой в строю и знаменитую "черепаху", с помощью которой римляне отражали атаки лучников и копьеносцев.

На площадке "Древняя Русь" проходят тренировки дружинников, бои на мечах, саблях, копьях.

- Наша тема реконструкции - Владимиро-Суздальская земля, XIII век, - говорит Максим Соколов из самарского военно-исторического клуба "Легенда". - Русские княжества отправляли посольские делегации, торговые караваны, военную силу в том числе через крымские порты. Реконструкторы, которые занимаются живой историей, чаще ездят на моно-тематические фестивали. Но здесь неплохо организован мультивековой формат. Хорошая инфраструктура, большие расстояния, поэтому не происходит смешения эпох. Можно посмотреть разные площадки, узнать, чем живут реконструкторы других эпох из других регионов.

Кстати

В дни фестиваля состоялось открытие парка живой истории "Федюхины высоты", который будет работать круглый год. Построены три музейных комплекса под открытым небом, воссоздающие обстановку одной из эпох в истории Крыма. Это римский военный форт Каструм I-III веков нашей эры, генуэзская усадьба XV века Loco Cimbali, а также укрепления русской армии и ее противников в годы Крымской войны. Планируется, что после завершения Крымского военно-исторического фестиваля на территории останутся смотрители, которые будут рассказывать посетителям о площадках. В течение года парк заполнят мероприятиями: уроками истории, лекциями, будут проводить реконструкции битв.

В регионах Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

В Кремле назвали условие для саммита "ядерной пятерки"
"Роскосмос" опроверг информацию об отказе НАСА от российских "Союзов"
Россияне стали отказываться от банковских карт
В России предлагают ввести обязательное страхование от безработицы
Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 остановлены из-за болезни участника
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа