Новороссийск планирует принимать международные круизные лайнеры

В морском порту Новороссийска планируют начать прием международных круизных лайнеров. Первый заход намечен на 2021 год. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр города Игорь Дяченко.

Основная задача, отмечает глава Новороссийска, принимать на регулярной основе круизные лайнеры для популяризации края и города на мировом уровне. На 2021 год запланирован заход пятизвездочного круизного корабля в порт города. На данном этапе уже подготовлены гиды и экскурсионные программы. Маршрут круиза пока неизвестен.

Возобновление круизного сообщения намечено осуществить в рамках флагманского проекта "Новороссийск - центр морского и делового туризма".

"Новороссийский морской торговый порт инвестирует в реконструкцию и подготовку причала 34, а также переоборудование пункта пропуска на территории вокзала", - прокомментировал Игорь Дяченко.

И хотя город не имеет статуса курорта, в Новороссийске имеется много интересных экскурсий, во время которых можно окунуться в атмосферу настоящего портового города и посмотреть многочисленные достопримечательности.

Город-герой является одним из самых посещаемых мест, связанных с боевыми действиями на Западном Кавказе в годы Великой Отечественной войны.

В муниципалитете и его окрестностях находится много археологических и исторических монументов, а также памятники природы, например озеро Абрау. Это самый большой водоем Северного Кавказа - его площадь 160 гектаров. Уникальное бессточное озеро питается подземными источниками и дождевой водой, но никогда не переполняется, испаряя столько же влаги, сколько получает. В то же время озеро обладает кристально чистой водой, характерной для проточных водоемов.

Огромной популярностью у туристов пользуются экскурсии в такие районы, как Мысхако и Абрау-Дюрсо: эти места хорошо известны своими винодельческими традициями. Многие отдыхающие увозят с собой не только новые впечатления и хорошее настроение, но и отличные сувениры, производимые на местных винзаводах.

Курортные зоны с удобными пляжами и множеством баз отдыха расположены в окрестностях города в районе Широкой Балки, Сухой Щели, поселков Дюрсо и Южная Озереевка.

Самая крупная зона отдыха - урочище Широкая Балка - находится на северном склоне Кавказских гор, на полуострове Абрау. Пляжная зона тянется узкой полосой, дно моря - каменистое. Наиболее благоприятный период для отдыха, оздоровления и купания (с температурой воды выше 17 градусов ) длится с 15 мая по октябрь.

Окрестности Новороссийска насчитывают около 50 лечебно-оздоровительных учреждений: это санатории круглогодичного действия, детские оздоровительные лагеря, пансионаты..