Экспозиция в Центральном музее Тавриды стала преддверием большой выставки, рассказывающей о работе поисковых отрядов в Крыму. Уже сейчас можно увидеть уникальные фотографии и документы, опубликованные впервые.

Основную часть выставки, получившей название "Долг памяти" и приуроченной к 75-летию окончания Второй мировой войны, составили экспонаты, собранные сотрудниками Восточно-крымского центра военно-исторических исследований и военно-археологической экспедиции "Аджимушкай". Они много лет работают на Керченском полуострове. В последние годы эти исследования проходят под эгидой Поискового движения России при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. В этом году в катакомбах Аджимушкая, где в 1942 году проходил последний, подземный рубеж обороны Керчи, состоялся 49 поисковый сезон.

- Мы продолжаем изучение территории одного из батальонов гарнизона центральных каменоломен, - рассказал руководитель Восточно-крымского центра военно-исторических исследований Владимир Симонов. - Сейчас нас больше всего интересует система организации подземной обороны. Для этого вскрываются участки выработок, мы пытаемся найти и увязать в единое целое систему фортификационных сооружений.

Поисковому отряду приходится проделывать колоссальный объем работы, ведь во многих подземных залах, где держали оборону защитники катакомб, обрушились своды. Фашисты взрывали на поверхности авиабомбы, чтобы вызвать искусственные завалы.

- На южном раскопе до пола дошли быстро. И вещевой материал позволял однозначно датировать застывшие в находках события начального периода обороны. Он был немногочисленным, но интересным: брошенные винтовки, противогазы, остатки рыбьих костей и чешуи, - рассказал Владимир Симонов. - Но самое интересное просматривалось в открывшихся между упавшими пластами кровли щелях - каменная кладка явно искусственного происхождения. Лишь убрав большой массив взорванного потолка, мы оценили это фортификационное сооружение.

На выставке пока можно увидеть малую часть находок поисковиков, представленную в трех инсталляциях. Но даже в сокращенном виде организаторы впервые показали фотокопии страниц из уникального издания "Записки солдатских медальонов". В Казани работает всероссийский центр, который на протяжении многих лет собирает и публикует записки из найденных посмертных медальонов красноармейцев. Вышло 10 томов издания, а на выставке представлены фотокопии нескольких страниц, относящиеся к Крыму. Есть в экспозиции и уникальный снимок, сделанный немецким фотографом в 1942 году. На нем попавший в плен под Керчью младший лейтенант Красной армии в окружении фашистов.

P.S.

В раскопках под Керчью волонтерам помогает 90-й отдельный специальный поисковый батальон Министерства обороны РФ. Еще в 2016 году инструктору Восточно-Крымского центра с помощью архивных материалов и немецкой аэрофотосъемки удалось установить примерное место нахождения дивизионного кладбища 383-й стрелковой дивизии, освобождавшей Крым. Оно считалось забытым и утерянным. В этом сезоне бойцы 90-го батальона нашли точное место кладбища, уведомили об этом администрацию Ленинского района, и теперь там пройдут полноценные раскопки.

Широко представить результаты работы поисковиков Крыма планируют на большой выставке в октябре.