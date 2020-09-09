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09.09.2020 16:03
Рубрика: Общество

Севастополь возглавил рейтинг регионов по сохранению дикой природы

Текст: Алексей Дуэль
Регионом, в наибольшей степени приблизившимся к достижению целей национального проекта "Экология", по оценке экспертов Общероссийского народного фронта, стал город федерального значения Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

"Лидерами первого рейтинга сохранения дикой природы в регионах и достижения ими целей нацпроекта "Экология" стали Севастополь, Республика Алтай и Белгородская область, - отметили в ОНФ. - Региональные природные территории там имеют большую площадь и поставлены на кадастровый учет. Самые низкие показатели оказались у Мордовии, где площадь природных территорий минимальна, и Кабардино-Балкария, где границы природных территорий не поставлены на учет".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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По данным ОНФ, в России 8 111 региональных природных территорий площадью более 52 млн га, из них местных ООПТ - 809. В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено 6 123 или 75% от общего количества. Все региональные природные территории поставлены на кадастровый учет в Амурской, Белгородской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ярославской и Еврейской автономной областях, а также в Бурятии, Калмыкии, Чувашии, Хакасии, Ненецком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском автономных округах и Хабаровском крае.

"В 74 регионах площадь региональных и муниципальных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) от их общей площади составляет 4,1%,, - заявил эксперт тематической площадки ОНФ "Экология" Александр Коган. - Наибольшие значения у Севастополя, где 29,2% территории занято ООПТ, Республики Алтай - 13,2%, Кабардино-Балкарии - 12,2%, Белгородской области - 11,1% и Республики Дагестан - 9,9%. С другой стороны рейтинга - регионы, где площадь ООПТ составляет менее 1% территории. Это Республика Мордовия (0,2%), Курская область (0,2%), Пензенская область (0,2%), Приморский край (0,3%) и Саратовская область (0,7%)".

В регионах Общество Экология Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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