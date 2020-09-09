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09.09.2020 17:24
Рубрика: Культура

Все на бал

В центре Севастополя устроят бал для всех желающих
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 202(8256)
Фото: пресс-служба Большого севастопольского благотворительного офицерского бала Фото: пресс-служба Большого севастопольского благотворительного офицерского бала
Фото: пресс-служба Большого севастопольского благотворительного офицерского бала

В субботу, 12 сентября, в 18 часов на площади Нахимова состоится Севастопольский бал, на который приглашают всех желающих.

Фото: Анна Садовникова/пресс-служба правительства Севастополя
В Севастополе состоялся первый гала-концерт Театра оперы и балета

"Вход свободный, танцевальные навыки не важны, главное - соблюсти нарядный дресс-код", - сообщили организаторы.

Участники на мастер-классах разучат танцы, которые входят в бальную программу: вальс, кадриль, польку и другие. Пары будут кружиться под музыку великих композиторов в исполнении Севастопольского государственного симфонического оркестра под управлением Владимира Кима. Запланированы выступления мастеров хореографического искусства и фейерверк.

Дам приглашают в летящих платьях или юбках, а мужчин - в костюмах, брюках и рубашках либо в парадной форме.

Мероприятие пройдет в преддверии VII Большого севастопольского благотворительного офицерского бала, который состоится 27 сентября на площади Михайловской береговой батареи. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского.

В регионах Культура Театр Танец Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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