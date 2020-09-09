В центре Севастополя устроят бал для всех желающих

В субботу, 12 сентября, в 18 часов на площади Нахимова состоится Севастопольский бал, на который приглашают всех желающих.

"Вход свободный, танцевальные навыки не важны, главное - соблюсти нарядный дресс-код", - сообщили организаторы.

Участники на мастер-классах разучат танцы, которые входят в бальную программу: вальс, кадриль, польку и другие. Пары будут кружиться под музыку великих композиторов в исполнении Севастопольского государственного симфонического оркестра под управлением Владимира Кима. Запланированы выступления мастеров хореографического искусства и фейерверк.

Дам приглашают в летящих платьях или юбках, а мужчин - в костюмах, брюках и рубашках либо в парадной форме.

Мероприятие пройдет в преддверии VII Большого севастопольского благотворительного офицерского бала, который состоится 27 сентября на площади Михайловской береговой батареи. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского.