В Европейской клинике в Краснодаре доступны самые современные виды диагностики и лечения рака молочной железы

Диагноз "рак молочной железы" (РМЖ) - наиболее часто встречающийся среди онкологических заболеваний у жительниц Краснодарского края.

Каковы факторы риска и как вовремя обнаружить злокачественную опухоль в груди, рассказывает онколог-маммолог Европейской клиники в Краснодаре Светлана Саркисова.

Каждая восьмая женщина под угрозой

Светлана Александровна, многие люди боятся даже произносить слово "рак": оно вызывает у них чувство страха, тревоги и безнадежности. Можно ли профилактикой или изменением образа жизни предотвратить это, как считается, смертельное заболевание?

Светлана Саркисова: Начну с самого главного - рак уже не считается смертельным заболеванием, и этот диагноз уже не звучит как приговор, хотя так было еще 20 лет назад. Онкология продвинулась далеко вперед, и сегодня пациентам доступны современные виды диагностики и лечения, лекарственные препараты, позволяющие либо полностью излечить болезнь, если она обнаружена на ранней стадии, либо перевести ее в хроническую фазу. Во всем мире рак относят к хроническим заболеваниям, и при соблюдении определенных правил, при регулярных обследованиях пациенты после окончания лечения живут активной, полноценной жизнью еще долгие годы, растят детей и внуков, строят планы на будущее. Научились же люди жить с сахарным диабетом, а ведь в определенных случаях эта болезнь тоже может быть смертельной.

Некоторые ученые считают рак "болезнью образа жизни". С этим утверждением можно согласиться, а можно и поспорить. К примеру, есть немало случаев, когда у людей, никогда не бравших в рот сигарету, обнаруживали рак легких, хотя известно, что курение является главным фактором возникновения этого вида рака в девяти из десяти случаев у мужчин и в восьми из десяти случаев у женщин.

Врачи пока не знают всех причин возникновения злокачественных новообразований, но некоторые закономерности уже изучены и доказаны. Очевидно, что чем старше становится человек, тем больше у него шансов "дожить" до своего рака: он дольше контактирует с разного рода канцерогенами, больше циклов деления проходят его клетки, и вероятность случайной или индуцированной ошибки при копировании генетической информации увеличивается. С возрастом работа иммунной системы, которая убивает пере­рожденные раковые клетки, ухудшается, а количество генетических поломок, наоборот, накапливается.

И статистика заболеваемости раком молочной железы это подтверждает: чем старше женщина, тем больше у нее шансов заболеть. Причем после 40 лет эти шансы резко увеличиваются, достигая максимума в 55-65 лет.

Поэтому бояться произносить слово "рак" абсолютно бессмыс­ленно. Это точно не убережет от возможности заболеть. А вот знания о факторах риска и регулярные обследования могут помочь снизить вероятность попадания в эту статистику или, коль уж попали, увеличить шансы на выздоровление.

Раз уж мы заговорили о статис­тике. Согласно ей каждая восьмая женщина имеет шанс заболеть в течение жизни раком груди. Каковы эти факторы риска, о которых вы упомянули?

Светлана Саркисова: В нашей стране, и в Краснодарском крае в том числе, заболеваемость раком молочной железы стоит на первом месте в структуре злокачественных новообразований у женщин. Хочу отметить, что при одних и тех же факторах риска у некоторых женщин развивается опухоль, а у других - нет. Скорее всего, причиной, почему она все-таки возникает, является не один, а сочетание сразу нескольких факторов.

Прежде всего это наследственная предрасположенность. Если по материнской линии у женщин первой степени родства - бабушки, мамы, тети, сестры - был рак молочной железы, то стоит внимательно следить за своим здоровьем. Это, конечно, не означает, что вы обязательно заболеете, но вероятность такая существует.

Кроме того, как я уже сказала, чем старше женщина, тем больше у нее шансов заболеть. Это связано с тем, что в период от 45 до 60 лет в организме женщины происходят существенные гормональные изменения: на это время приходится начало развития климакса и нас­туп­ление менопаузы. Это нормальный физиологический процесс, но в этот период женский организм пытается приспособиться к новым условиям, снижается устойчивость эндокринной системы и час­то происходит нарушение гормонального баланса. Поэтому вероятность развития опухолей молочных желез в этот период возрастает. Но следить за своей грудью должны и девушки, поскольку рак в последние годы "молодеет".

Прослеживается связь РМЖ с нарушением детородной функции: это отсутствие или поздняя беременность (после 35 лет), отсутствие или очень короткий период грудного вскармливания ребенка (менее 10 месяцев), позднее начало периода полового созревания или, наоборот, раннее начало менструации (раньше 12 лет), позднее наступление менопаузы (после 55 лет).

Все гинекологические заболевания - тоже факторы риска появления опухоли молочной железы.

Большую роль играют факторы, связанные с образом жизни: курение, злоупотребление алкоголем, сидячий образ жизни, избыточный вес, а также сопутствующие заболевания - сахарный диабет, гипертоническая болезнь, нарушение функции печени, щитовидной железы, яичников.

Нездоровое питание - один из первостепенных факторов риска. Жирная пища: копченые колбасы, фастфуд, обилие красного мяса в рационе подрывают иммунитет не меньше, чем курение и алкоголь. Перенасыщенная эстрогенами пища может привести к РМЖ.

Лечение - только под контролем специалиста!

Может ли женщина сама обнаружить опухоль?

Светлана Саркисова: Примерно в 70 процентах случаев женщины сами обнаруживают, что с их грудью что-то не в порядке. Это могут быть уплотнения, узелки, припухлости, увеличенные лимфоузлы в подмышечной зоне и в надключичной области, морщинистость и втяжение кожи и соска, симптом "лимонной корки", кровянистые выделения из соска. Но коварство болезни заключается в том, что на ранних стадиях она себя никак не проявляет, симптомы появляются чаще всего на третьей-четвертой стадиях.

Регулярные самообследования должны стать для женщин полезной привычкой. Наиболее подходящее время для этой процедуры - 5-й - 6-й день от начала менструации, когда молочная железа находится в расслабленном состоянии.

Также нормой для женщин до 40 лет должно стать проведение ежегодного ультразвукового обследования, а для женщин 40-55 лет - маммография раз в два года, старше 55 лет - раз в год.

Если вы сами или специалист во время проведения обследования заподозрите какие-то отклонения, необходимо обратиться к маммологу и сделать биопсию. В Европейской клинике в Краснодаре женщины могут пройти обследование на оборудовании экспертного класса ведущих мировых производителей. Мы также можем провести биопсию, чтобы выяснить, есть ли в удаленном образце ткани или жидкости злокачественные клетки. Это несложная процедура, ее не надо бояться. Биоматериал затем отправляется на исследование в Москву и через две недели возвращается в Краснодар.

Это очень ответственный этап, которым не следует пренебрегать. От грамотно проведенной первоначальной диагностики во многом зависит правильный выбор тактики лечения и дальнейший прогноз.

Некоторые женщины говорят: "Моей знакомой помог такой-то препарат, он и мне поможет".

Светлана Саркисова: Это очень опасное заблуждение! Во-первых, рак молочной железы имеет более десяти подтипов. Во-вторых, все организмы разные, и реакция на препараты разная. В-третьих, многое зависит от степени распространенности заболевания, есть ли метастазы в лимфоузлах и других органах. И самое главное - препараты и тактику лечения может подобрать только лечащий врач, основываясь на данных иммуногистохимического исследования (ИГХ) и визуальной диагностики (УЗИ, МРТ, компьютерной томографии, рентгенологического исследования).

Для наглядности хочу привести такой пример. Допустим, в палате лежат четыре женщины. У одной - люминальный подтип А, у другой - люминальный подтип В, у третьей - трижды негативный РМЖ, у четвертой в раковых клетках есть наличие белка-рецептора человеческого фактора роста второго типа - HER2. Все эти женщины проходят совершенно разное лечение, но у всех - рак молочной железы. Так что назначать самим себе препараты, как и лечиться так называемыми народными средствами, ни в коем случае нельзя.

Хочу отметить, что в Европейской клинике в Краснодаре пациенткам доступны все современные виды лечения по актуальным международным протоколам и только оригинальными препаратами, более эффективными и с меньшим количеством побочных эффектов.

В заключение еще раз хочу напомнить жительницам Краснодарского края, что рак молочной железы успешно лечится. На сегодняшний день это один из наиболее исследованных видов онкологических заболеваний. Грудь - самая привлекательная и важная часть женского тела, и к ней надо чутко и бережно относиться, проходить регулярные обследования и при необходимости выполнять все рекомендации врача по профилактике и лечению. Здоровья вам!

Справка

Федеральная сеть клиник экспертной онкологии, работающих под брендом "Европейская клиника", - российская сеть частных специализированных онкологических центров, предоставляющих полный спектр диагностики и лечения рака по современным мировым стандартам.

Флагманская клиника в Москве ежегодно принимает более 5500 первичных пациентов, 50 процентов которых приезжает из различных регионов РФ, в том числе и из Краснодарского края.

В связи с потребностью жителей регионов в качественной и оперативной онкологической помощи с 2019 года Европейская клиника развивает сеть клиник экспертной онкологии в крупнейших городах России. Европейская клиника в Краснодаре начала свою работу 15 июня 2020 года. В сентябре 2020 года состоится торжественное открытие клиники в Санкт-Петербурге. В марте заработал первый информационно-сервисный центр Европейской клиники в Нижнем Новгороде, а первого сентября открылся информационно-сервисный центр в Самаре, аналогичный центр несколько позднее заработает в Уфе. Далее Европейская клиника планирует развивать сеть онкологических центров и в других крупных городах России.

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Адрес Европейской клиники в Краснодаре: ул. Северная, 315.

Телефон для записи и справок: 8 (861) 238-71-48.

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