Реконструкция одного из главных архитектурных памятников Керченского полуострова - Митридатских лестниц - должна быть завершена к 2022 году, однако подрядчик обещает основные строительно-монтажные работы закончить уже в сентябре нынешнего года. Сейчас строители укладывают последние участки облицовочного камня и плит. Тестируется декоративная ночная подсветка объекта.

- Мы на завершающем этапе реконструкции первых трех ярусов лестницы, - рассказывает руководитель работ по реконструкции большой и малой Митридатских лестниц Константин Кононыхин. - Остается смонтировать недостающие детали и убрать мусор. К концу сентября основные строительно-монтажные работы должны быть завершены, хотя разрешение на реставрацию действует до 2022 года. Нам выделили 651 миллион рублей - перерасхода нет, даже с учетом дополнительных работ.

Как отметил Кононыхин, раньше здесь были бетон и гранит, и реконструкция потребовала применения других материалов - как ультрасовременных, так и исторических.

- Мы выполнили облицовку лестниц натуральным альминским камнем, из которого возведен Ливадийский дворец. Первые три яруса - исторические, были сделаны в 1833 году из блоков, часть из них мы восстановили. А некоторые - времен ремонта при СССР - переделали. На четвертом ярусе облицовка будет имитировать блоки первых трех реставрационных ярусов, - пояснил Кононыхин.

Историки объясняют, что нынешняя реконструкция позволит увидеть легендарную лестницу на горе Митридат в том виде, в каком она была выстроена в XIX веке.

- Например, балюстрады сейчас вырезаны из цельного камня. В советское время они были отлиты из бетона, что и привело к их разрушению, потому что металлическая арматура со временем стала ржаветь, и все конструкции полопались и разрушились, - рассказывает Владимир Фролов, заместитель заведующего отделом охраны памятников и археологических исследований керченского "Восточно-Европейского музея-заповедника". - Заново возведена часть пролета лестницы, обрушившаяся еще в 2016 году. Фактически с нуля воссозданы помещения под нижней лестницей. На третьем ярусе восстановлено полностью утраченное во время войны правое крыло.

Часть элементов лестницы подлежала полной реконструкции - переборке и замене утраченных элементов новыми. Часть фрагментов обновлена, камень вычищен, а швы обработаны известковым раствором, как было принято в момент постройки объекта. Благодаря этому вскоре жители и гости города смогут увидеть "подлинные" участки Митридатской лестницы XIX века.

- Также были заменены Грифоны. До сих пор неизвестно, куда исчезли скульптуры XIX века, вывезенные в годы Великой Отечественной войны. Установленные во время реконструкции 1986 года создали в Керчи. В 2017 году их отреставрировали и поставили у входа в лапидарий музея. Новые Грифоны сделаны из современного материала - смеси смолы и мраморной крошки. Это антивандальный материал, который невозможно испортить - что-то отломать или нарисовать. Краска хорошо смывается с этого покрытия. И они имеют другой вид - наиболее приближенный к классическому образу Грифона.

Архитектор Александр Дигби, строивший Митридатские лестницы, не случайно поставил мифических Грифонов охранять свой архитектурный шедевр, объясняют историки. Грифон - существо с телом льва и головой орла - стоит на границе царства мертвых и мира живых.

- Грифоны 1986 года были сделаны с некоторыми упущениями, и в них было больше от тела собаки, чем льва. Теперь же все пропорции соблюдены, и Грифоны поставлены так, чтобы пристально смотреть друг на друга. Это тоже имеет смысл, так при проектировании лестницы в 30 годах XIX века Александр Дигби преследовал идею связи поколений, связи времен. Древний Пантикапей, находившийся на вершине горы Митридат, к XIX веку был уже мертвым городом. Жизнь спустилась с горы вниз, и Грифоны стали хранить ценности живших на горе древних людей и охранять царство живых, разместившихся на нижнем плато.

Во время нынешней реконструкции строители обнаружили немало удививших их элементов. К примеру, сняв прежнюю облицовку, нашли три арочных свода в срединной части лестницы, которые не были отмечены даже на чертежах Дигби. Чтобы сохранить привычный облик лестниц, эти арки решено было укрепить, заложить и снова скрыть за фасадным оформлением.

- Сама лестница выстроена по принципу перспективы: она расширяется сверху вниз, потому что в XIX веке центральная часть Керчи, куда спускалась лестница, - это была большая Предтеченская площадь, над ней возвышалась колокольня храма Иоанна Предтечи, которую строил также Александр Дигби, - рассказывает Владимир Фролов. - Это была основная архитектурная доминанта города, видимая из любой его части. С годами храм загородили новые строения. Сейчас музей делает немало для сохранения культурного облика города, но пока очень плохо получается останавливать застройку исторической части города. Но мы уверены, что Керчь - один из тех городов, которые можно превратить в город-музей под открытым небом, как Суздаль или Новгород Великий.