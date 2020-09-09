В Крыму в ДТП два человека погибли и четверо получили травмы

В Сакском районе Крыма в результате аварии на перекрестке два человека погибли и еще четыре получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

На автотрассе Саки - Митяево водитель автомобиля Peugeot Partner, выезжая с примыкающей второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2105. Авария, судя по всему, произошла на больших скоростях, поэтому обе машины получили сильнейшие повреждения. Peugeot от удара выбросило за пределы проезжей части.

- В результате столкновения машин погибли водитель и один из пассажиров ВАЗа, еще два человека, находившихся в салоне, получили повреждения различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе МВД. - Также пострадали водитель и пассажир из Peugeot.

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших, которые на машинах скорой были доставлены в Сакскую городскую больницу. С проезжей части смыли разлившее топливо. Сотрудники ГИБДД организовали беспрепятственный проезд перекрестка. Назначены несколько экспертиз, в том числе автотехнические и трассологические. По факту происшествия назначена проверка, по результатам которой будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.