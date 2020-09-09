В Ростове экс-прокурор осужден на девять лет за взятку

Пролетарский суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему начальнику отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Человек, обязанный бороться с коррупцией, был задержан в мае 2018 года по подозрению во взяточничестве.

В суде установлено, что обвиняемый через посредника получил взятку в особо крупном размере за прекращение уголовного дела коррупционной направленности.

В отношении прокурорского работника было возбуждено уголовное дело по части 4-й статья 291 Уголовного кодекса РФ "Посредничество во взяточничестве" и по части 6-й статьи 290 "Получение взятки в особо крупном размере".

Как сообщила пресс-служба суда, подсудимый приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, экс-прокурор должен выплатить штраф в размере семь миллионов рублей и лишен права в течение семи лет занимать ответственные должности.