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09.09.2020 15:23
Рубрика: Происшествия

В Ростове экс-прокурор осужден на девять лет за взятку

Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону)

Пролетарский суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему начальнику отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Человек, обязанный бороться с коррупцией, был задержан в мае 2018 года по подозрению во взяточничестве.

Фото: iStock
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В суде установлено, что обвиняемый через посредника получил взятку в особо крупном размере за прекращение уголовного дела коррупционной направленности.

В отношении прокурорского работника было возбуждено уголовное дело по части 4-й статья 291 Уголовного кодекса РФ "Посредничество во взяточничестве" и по части 6-й статьи 290 "Получение взятки в особо крупном размере".

Как сообщила пресс-служба суда, подсудимый приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, экс-прокурор должен выплатить штраф в размере семь миллионов рублей и лишен права в течение семи лет занимать ответственные должности.

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