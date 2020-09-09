В Ростовской области возбудили дело о смерти ребенка в больнице

Региональное управление СК России по Ростовской области возбудило уголовное дело в связи со смертью годовалого ребенка в центральной городской больнице Батайска. Об этом сообщается на сайте правоохранительного ведомства.

По информации следователей, малыш был доставлен в лечебное учреждение 30 августа.

В тот же день его состояние резко ухудшилось, и маленького пациента перевели в реанимацию. Но спасти ребенка не удалось.

В рамках возбужденного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" из больницы изъята необходимая медицинская документация. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.