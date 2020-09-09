В Севастополе директора фирмы будут судить за взятку пограничнику

Директор фирмы из Севастополя попытался дать взятку 235 тысяч рублей сотруднику Погрануправления ФСБ России, чтобы получить "добро" на использование земельного участка. Уголовное дело за дачу взятки в составе группы в крупном размере (пункты "а, б" части 4 статьи 291 УК РФ) передано в суд, сообщила сегодня пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Следствие установило, что две коммерческие фирмы углубляли дно в районе ковша реки Черной в Севастопольской бухте. Одна из компаний задолжала городу за аренду земельного участка, из-за чего департамент земельных и имущественных отношений Севастополя обратился в арбитражный суд с иском о взыскании долга, расторжении договора аренды и возврате земельного участка. Фирмы потеряли бы прибыль от продажи добытого песка, не смогли бы построить базу-стоянку маломерных судов.

- Руководители фирм решили, что заключению мирового соглашения в суде поможет положительный ответ сотрудника Погрануправления ФСБ России по Республике Крым об отсутствии противоречий при использовании земельного участка. За появление такого документа в короткие сроки они решили дать взятку представителю ведомства, - рассказали в СК.

Сообщников поймали в момент передачи взятки. Один из них заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, суд уже признал его виновным по аналогичной статье УК РФ.