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09.09.2020 13:09
Рубрика: Происшествия

В Севастополе директора фирмы будут судить за взятку пограничнику

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Директор фирмы из Севастополя попытался дать взятку 235 тысяч рублей сотруднику Погрануправления ФСБ России, чтобы получить "добро" на использование земельного участка. Уголовное дело за дачу взятки в составе группы в крупном размере (пункты "а, б" части 4 статьи 291 УК РФ) передано в суд, сообщила сегодня пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

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Следствие установило, что две коммерческие фирмы углубляли дно в районе ковша реки Черной в Севастопольской бухте. Одна из компаний задолжала городу за аренду земельного участка, из-за чего департамент земельных и имущественных отношений Севастополя обратился в арбитражный суд с иском о взыскании долга, расторжении договора аренды и возврате земельного участка. Фирмы потеряли бы прибыль от продажи добытого песка, не смогли бы построить базу-стоянку маломерных судов.

- Руководители фирм решили, что заключению мирового соглашения в суде поможет положительный ответ сотрудника Погрануправления ФСБ России по Республике Крым об отсутствии противоречий при использовании земельного участка. За появление такого документа в короткие сроки они решили дать взятку представителю ведомства, - рассказали в СК.

Сообщников поймали в момент передачи взятки. Один из них заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, суд уже признал его виновным по аналогичной статье УК РФ.

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