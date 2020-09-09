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09.09.2020 12:04
Рубрика: Общество

Молочная подпитка

В Севастополе стали бесплатно раздавать детское молочное питание
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 202(8256)
В Севастополе заработал проект "Молочная кухня" - грудничкам снова, как в советские годы, выдают бесплатно творог, кефир и молоко. Пока это, правда, готовая продукция крупного производителя, но глава города Михаил Развожаев поставил задачу запустить свое молочное производство с отдельной линией для детского питания.
Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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Общественники попросили открыть молочные кухни в марте этого года на встрече с Владимиром Путиным. И теперь с 1 сентября питание выдают в четырех государственных пунктах, расположенных вблизи от детских поликлиник. Кроме этого, детскую молочку можно получить в 20 в коммерческих магазинах по всему городу - так сделали, чтобы родителям не приходилось далеко ездить. Питание для малышей привозят и в села - в поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты.

- Сейчас выдали творожок, а с восьми месяцев добавят еще и кефир, - рассказывает мама семимесячного малыша Елена Колчанова. - Раньше мы все это сами покупали. Любая помощь нужна молодым родителям. А для тех, у кого второй или третий ребенок, - это просто неоценимая подмога.

Как сообщила заведующая детской поликлиникой N1 Ольга Привиденцева, бесплатным питанием обеспечивают всех севастопольских младенцев в возрасте от шести до 12 месяцев. А детям из многодетных и малоимущих семей, а также детям-инвалидам молочную продукцию будут давать до трех лет. Чтобы получить питание, надо подать заявку в детской поликлинике.

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