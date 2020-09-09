В Симферополе изменят правила благоустройства территорий

Депутатский корпус Симферополя намерен удовлетворить протест прокурора города на нормативный акт, определяющий правила благоустройства муниципальной территории. Проект решения сессии горсовета по этому вопросу обсуждался на общественных слушаниях.

Изменения коснутся, в частности, владельцев нестационарных торговых объектов (НТО), которых городские власти намерены освободить от обязанности убирать прилегающую территорию. На этом настаивает надзорное ведомство.

- Это требование прокурор счел дополнительной нагрузкой на бизнес, - пояснил начальник правового отдела департамента городского хозяйства горадминистрации Симферополя Эмин Набиев. - Если обязанности исключат из правил благоустройства, уборка прилегающей территории будет возложена на муниципалитет.

Кроме того, статья 45 правил устанавливает строгие рамки соблюдения чистоты и тишины для строительных компаний, работающих на территории Симферополя. Стройплощадки должны быть оборудованы мойками колес автомобилей, для строительного мусора на возводимом объекте следует устанавливать контейнеры, а трава должна быть скошена силами подрядной организации не только на самой стройплощадке, но и на прилегающей к ней территории. Категорически запрещается сбрасывать мусор с этажей без специальных лотков, закапывать и сжигать его на территории объекта.

При проведении работ в ночное время на возводимых объектах нельзя использовать громкую связь, сварка возможна только при наличии защитных экранов, машины должны глушить двигатели, а забивание свай в ночное время исключено.

Также по окончании работ на объекте подрядчик обязан в течение одного дня убрать остатки мусора, грунта и демонтировать строительный забор.

Правила благоустройства в Симферополе были утверждены в феврале 2015. Изменения в них вносили в 2018-м и 2019 годах в связи с принятием региональных законов и нормативных актов главы республики.