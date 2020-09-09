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09.09.2020 17:45
Рубрика: Власть

Тишина на площадке

В Симферополе изменят правила благоустройства территорий
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Крым № 201(8255)
Депутатский корпус Симферополя намерен удовлетворить протест прокурора города на нормативный акт, определяющий правила благоустройства муниципальной территории. Проект решения сессии горсовета по этому вопросу обсуждался на общественных слушаниях.

Изменения коснутся, в частности, владельцев нестационарных торговых объектов (НТО), которых городские власти намерены освободить от обязанности убирать прилегающую территорию. На этом настаивает надзорное ведомство.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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- Это требование прокурор счел дополнительной нагрузкой на бизнес, - пояснил начальник правового отдела департамента городского хозяйства горадминистрации Симферополя Эмин Набиев. - Если обязанности исключат из правил благоустройства, уборка прилегающей территории будет возложена на муниципалитет.

Кроме того, статья 45 правил устанавливает строгие рамки соблюдения чистоты и тишины для строительных компаний, работающих на территории Симферополя. Стройплощадки должны быть оборудованы мойками колес автомобилей, для строительного мусора на возводимом объекте следует устанавливать контейнеры, а трава должна быть скошена силами подрядной организации не только на самой стройплощадке, но и на прилегающей к ней территории. Категорически запрещается сбрасывать мусор с этажей без специальных лотков, закапывать и сжигать его на территории объекта.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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При проведении работ в ночное время на возводимых объектах нельзя использовать громкую связь, сварка возможна только при наличии защитных экранов, машины должны глушить двигатели, а забивание свай в ночное время исключено.

Также по окончании работ на объекте подрядчик обязан в течение одного дня убрать остатки мусора, грунта и демонтировать строительный забор.

Правила благоустройства в Симферополе были утверждены в феврале 2015. Изменения в них вносили в 2018-м и 2019 годах в связи с принятием региональных законов и нормативных актов главы республики.

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