В Симферополе расформировали специализированный центр для детей-инвалидов

Администрация специальной (коррекционной) общеобразовательной школы для детей с ограниченными возможностями здоровья "Надежда" изменила устав учебного учреждения. Из него исключили структурное подразделение - реабилитационно-коррекционное отделение (центр), который специализировался на психолого-педагогической, физической и социально-бытовой реабилитации. Детям предложили только образовательные программы.

Дети все лето ждали 1 сентября, чтобы вернуться в школу, где, как оказалось, их не ждут. Фото: Сайт "МБОУ "Надежда"

Разговоры о том, что город может лишиться этого центра, начались еще в феврале. Директор школы неофициально предупредила об этом родителей. В помещении, которое занимало структурное подразделение, решили сделать дополнительные классы для детей с тяжелыми нарушениями речи. "РГ" рассказывала об этом в статье "Лишают "Надежды" в номере от 19.02.2020. После общественного резонанса, публикаций в СМИ, обращений родителей к главе РК, уполномоченному по правам ребенка, в управление образования администрации города родителям пообещали не расформировывать центр.

1 сентября они с детьми не попали в аудитории, где раньше занимались.

- Мы со спокойной душой ушли на карантин и каникулы. Мой ребенок ждет 1 сентября все лето. Школа для нее - это жизнь. Друзья, общение, социализация. Она искренне любит все то, что связано со школой. В День знаний нас ждал неприятный сюрприз: наше помещение и тьютеров забрали, даже столы вынесли, которые подходили для колясочников, - рассказывает Анна Силантьева, мама ребенка, посещавшего центр.

Родителям директор объяснила, что школа по новому уставу не занимается психолого-педагогической, физической и социально-бытовой реабилитацией, присмотром и уходом. Но при этом не отказывает детям, которые посещали центр, в образовательных услугах либо на дому, либо в самом учреждении.

- Нам предложили приводить детей только на занятия, а после уроков их забирать. У детей не остается возможности, места и времени, чтобы общаться. Они посещали кружки, психологи и коррекционные педагоги с ними занимались, - говорит Анна Силантьева.

До расформирования центр работал с 8.30 до 17.00, все это время с детьми занимались специалисты. Теперь на пребывание в школе им оставили несколько часов на уроки.

- Опытные тьютеры на основании устава и положения присматривали за детьми, оказывали им помощь, сопровождали и проводили различные занятия, направленные на адаптацию и социализацию. Колоссальные перемены, происходившие с детьми, удивляли. То, за что годами бьешься дома, у специалистов получалось намного быстрее, - говорит Анна.

Родители так расценили расформирование центра - детей отправили на вечную самоизоляцию. Очень важна для мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья социальная адаптация и интеграция в общество, общение. Нельзя допускать, чтобы они оказались в социальной изоляции.

- Детки не виноваты, но их все-таки "оптимизировали". Под видом набора первоклашек решили пожертвовать самыми незащищенными - маломобильными и колясочниками, - говорит Игорь, папа ребенка, посещавшего центр.

За порогом центра остались полтора десятка детей. Первую учебную неделю родителям приходилось буквально выбивать из администрации создание условий для обучения. Столы не подходили для колясочников, и помещение им выделили небольшое.

Еще в феврале расформирование центра в администрации школы обосновали тем, что количество первоклассников в коррекционных школах города будет увеличено, необходимы места для детей с тяжелыми нарушениями речи. Также директор неофициально сообщила родителям, что центр действовал при школе якобы незаконно.

В марте министерство образования и науки РК на обращение родителей в официальном письме ответило, что в 2019-2020 учебном году 61 ребенок, которым по состоянию здоровья (в соответствии с медицинским заключением) рекомендовано обучение на дому, фактически учились в школе, что является нарушением действующего законодательства.

В администрации Симферополя "РГ" сообщили, что планируется выезд специалистов управления образования и Информационно-методического центра в школу "для полного и объективного рассмотрения вопроса". Это учреждение муниципальное, и не знать о том, что изменился устав и расформировано реабилитационно-коррекционное отделение, чиновники просто не могли.

Городу явно не хватает специализированных учебных учреждений для детей с особенностями развития, и решить этот вопрос власти пытаются не за счет строительства школ, а за счет других детей.

Официально

В Минобрнауки РК "РГ" сообщили, что управлению образования администрации Симферополя поручено заключить соглашения с социально-реабилитационными центрами города и создать все возможные условия для реабилитации детей в них в рамках законодательства. Такое поручение дано в связи с приведением учредительных документов МБОУ "С(К)ОШ "Надежда" в соответствие с нормами законодательства.

По закону об образовании "Надежда" ведет образовательную деятельность в рамках выданной ей лицензии, которая предусматривает обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по адаптированным программам и психолого-педагогическую поддержку детей-инвалидов, обучающихся на дому.

"МБОУ "Надежда" не может оказывать реабилитационные услуги, не предусмотренные учредительными документами, но вправе заключать соглашения с социально-реабилитационными центрами, находящимися в ведении Минтруда РК, на реабилитацию и социализацию детей с ОВЗ и детей-инвалидов", - пояснили в министерстве.