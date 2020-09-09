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09.09.2020 16:50
Рубрика: Происшествия

В Сочи сибирячка подожгла десять автомобилей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи возбудили уголовное дело по факту поджогов автомобилей по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

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По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в дежурную часть отдела полиции Адлерского района УВД по Сочи с сообщением о повреждении транспортного средства обратился местный житель. Мужчина пояснил, что ночью неизвестный поджег его автомобиль Volkswagen Transporter.

В результате полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 45-летняя приезжая из Красноярского края. Злоумышленницу задержали на одной из улиц города и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что сибирячка, разбив боковое стекло автомобиля, бросила в салон бутылку с зажигательной смесью и скрылась.

Также правоохранители установили причастность подозреваемой к десяти аналогичным фактам, совершенным в Сочи. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей. Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая находится под стражей.

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