В Сочи сибирячка подожгла десять автомобилей

В Сочи возбудили уголовное дело по факту поджогов автомобилей по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

По информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в дежурную часть отдела полиции Адлерского района УВД по Сочи с сообщением о повреждении транспортного средства обратился местный житель. Мужчина пояснил, что ночью неизвестный поджег его автомобиль Volkswagen Transporter.

В результате полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой. Ею оказалась 45-летняя приезжая из Красноярского края. Злоумышленницу задержали на одной из улиц города и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что сибирячка, разбив боковое стекло автомобиля, бросила в салон бутылку с зажигательной смесью и скрылась.

Также правоохранители установили причастность подозреваемой к десяти аналогичным фактам, совершенным в Сочи. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей. Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас подозреваемая находится под стражей.