На Кубани после обрушения балкона госпитализировали ребенка

В Краснодарском крае обрушился балкон на третьем этаже многоквартирного дома. В результате инцидента, который произошел в приморском городе Темрюк, пострадали два человека, среди них один ребенок.

Как сообщает пресс-служба местной администрации, трагедия случилась сегодня в 0.56 по улице Чернышевского, 26г. Пострадали мужчина 1991 года рождения и семилетний ребенок. У молодого человека диагностирован перелом руки. Девочка с травмами и ушибами доставлена в городскую больницу № 1 в Новороссийске.

Известно, что дом 1964 года постройки. В нем проживают более 70 человек, из них 19 несовершеннолетних. Домовладение находится на самоуправлении жильцами.

Обстоятельства случившегося ЧП выясняются.