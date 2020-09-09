Победитель московского чемпионата мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков выиграл чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске. В своей лучшей попытке спортсмен "улетел" на 8,06 метра.

До личного рекорда и одновременно национального достижения 8,56 м, с которым он взял "золото" домашнего ЧМ - далековато. До победного результата действующего чемпиона мира ямайца Таджей Гейла (8,69 м) - еще дальше. Но даже этот прыжок дался Александру нелегко, через преодоление. Почему, Меньков рассказал в разговоре с журналистами, среди которых был и корреспондент "РГ".

Александр, как вам результат?

Александр Меньков: Результат в принципе достойный. Это был мой первый старт за год. А состояние в плане здоровья было не очень хорошее. Просто чудо, наверное, что я вообще выступил в финале и выиграл. Если честно, хотел сняться, чтобы не рисковать и не получить какую-то серьезную травму. Так что я действительно рад, что все так сложилось.

А что за проблемы? Эта та самая травма ноги, которую получили прошлым летом на Мемориале Знаменских? Или это совсем другая история?

Александр Меньков: Нет, та травма не беспокоит. И связки, которые порвал зимой, залечил. Но пока избавлялся от этих проблем, возникли другие. Как всегда, неожиданно. У меня две грыжи позвоночника. Месяца два назад ситуация обострилась, и ноги просто отказали. Очень сложно было тренироваться. Бегать вообще не мог, ускорения не делал. В Челябинске были мои первые бега, на той максимальной скорости, которую мог развить на данный момент. Хотя по моим меркам скорости смешные. На чемпионате мира в конце разбега было 10,7 м/с, а теперь 10,1 - 10,2. Это очень слабо в моем понимании. Но постараемся решить эти вопросы.

Учитывая проблемы со здоровьем и то, что у вас уже очень давно не было допуска до международных стартов, руки не опускаются?

Александр Меньков: Бывает всякое. Конечно, на крупных стартах от тебя ждут большего, эмоциональный фон выше и результаты тоже получаются другими. Но ищу мотивацию. Помогает тренер, семья, друзья, которые поддерживают, радуются любым результатам. Так что тренируюсь, пытаюсь делать то, что в моих силах - быть всегда готовым. Это главная цель. Хочу поправить здоровье и готовиться к Олимпиаде-2021.

Есть надежда, что все-таки удастся выступить на Играх в Токио?

Александр Меньков: После выплаты долга World Athletics шансы увеличились. Но тут от меня ничего не зависит. Просто питаю надежду, что все наладится, что нашу федерацию восстановят, что мы выступим в Токио под российским флагом. Уже не помню, когда это было. В общем, верю в лучшее.

Отметим, что второе место в прыжках в длину занял Артем Примак (7,82 м), третье - серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в десятиборье Илья Шкуренев (7,81 м). На ЧР Шкуренев, который также целенаправленно готовится к Олимпиаде, принял решение выступать только в отдельных видах.

Между тем

Федеральный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки мира в беге на 800 м Кастер Семени к World Athletics по допуску на международные соревнования спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

После появления нового правила не очень женственная бегунья вынуждена была пропустить ЧМ-2019 и начала судиться, но проиграла.

- Тестостерон является основным фактором, определяющим различные уровни спортивных достижений полов в легкой атлетике. Женщины с вариантом гена "46 XY DSD" (как у Семени. - "РГ") имеют уровень тестостерона, сопоставимый с мужчинами, что дает им преимущество, - говорится в пресс-релизе суда.