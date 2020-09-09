Новости

Памфилова назвала оптимальный размер "муниципального фильтра" 22:10
В ЛНР ответили украинскому депутату о "немытых и нечесаных" детях Донбасса 21:22
В ХМАО рассказали о состоянии пострадавших при столкновении катера и баржи 20:56
В лесу под Калининградом нашли 800 снарядов 20:27
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера и баржи 20:18
Вышел первый трейлер "Дюны" Дени Вильнева 19:57
Официально: сериал "Ходячие мертвецы" закрывается 19:33
В США полисмен выстрелил в мальчика-аутиста после просьбы матери успокоить его 19:21
ООН: Мир может столкнуться с пандемией ожирения 19:00
МИД РФ прокомментировал вызов немецкого посла 18:33
В Москве прошла презентация Секретариата Форума партнерства Россия-Африка 18:20
TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в мире в августе 18:14
В Новгородской области ревнивец расстрелял чету пенсионеров 18:06
Премьер Беларуси рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 17:48
Генпрокурор рассказал о звонках с угрозами минирования из Украины и Финляндии 17:42
Чернышенко рассказал о работе над нацпроектом по туризму 17:40
Генпрокурор: К задержанию 33 россиян в Минске причастны зарубежные спецслужбы 17:38
Загитова отказалась от контрольных прокатов из-за "Ледникового периода" 17:37
Высокопоставленный брянский полицейский задержан за взятки 17:35
В Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете 17:34
В Москве задержали мошенника, разыгравшего перед пенсионеркой целый спектакль 17:15
Роспотребнадзор: В Москве спокойная ситуация по гриппу и ОРВИ 17:11
В Москве обокрали жену актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200" 17:08
Путин поддержал идею ввести в регионах ответственных за цифровую трансформацию 17:06
Колесникову поместили в СИЗО 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 22:15
Рубрика: Спорт

Затаился перед прыжком

Чемпион мира 2013 года Александр Меньков о борьбе с травмами и желании выступить на Олимпиаде в Токио
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 203(8257)
Победитель московского чемпионата мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков выиграл чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске. В своей лучшей попытке спортсмен "улетел" на 8,06 метра.
Александр Меньков хотел сняться с финала ЧР из-за обострившихся проблем с позвоночником, но выступил и показал достойный результат. Фото: РИА Новости Александр Меньков хотел сняться с финала ЧР из-за обострившихся проблем с позвоночником, но выступил и показал достойный результат. Фото: РИА Новости
Александр Меньков хотел сняться с финала ЧР из-за обострившихся проблем с позвоночником, но выступил и показал достойный результат. Фото: РИА Новости

До личного рекорда и одновременно национального достижения 8,56 м, с которым он взял "золото" домашнего ЧМ - далековато. До победного результата действующего чемпиона мира ямайца Таджей Гейла (8,69 м) - еще дальше. Но даже этот прыжок дался Александру нелегко, через преодоление. Почему, Меньков рассказал в разговоре с журналистами, среди которых был и корреспондент "РГ".

Фото: РИА Новости
Шубенков: Я до конца надеюсь попасть на международные старты

Александр, как вам результат?

Александр Меньков: Результат в принципе достойный. Это был мой первый старт за год. А состояние в плане здоровья было не очень хорошее. Просто чудо, наверное, что я вообще выступил в финале и выиграл. Если честно, хотел сняться, чтобы не рисковать и не получить какую-то серьезную травму. Так что я действительно рад, что все так сложилось.

А что за проблемы? Эта та самая травма ноги, которую получили прошлым летом на Мемориале Знаменских? Или это совсем другая история?

Александр Меньков: Нет, та травма не беспокоит. И связки, которые порвал зимой, залечил. Но пока избавлялся от этих проблем, возникли другие. Как всегда, неожиданно. У меня две грыжи позвоночника. Месяца два назад ситуация обострилась, и ноги просто отказали. Очень сложно было тренироваться. Бегать вообще не мог, ускорения не делал. В Челябинске были мои первые бега, на той максимальной скорости, которую мог развить на данный момент. Хотя по моим меркам скорости смешные. На чемпионате мира в конце разбега было 10,7 м/с, а теперь 10,1 - 10,2. Это очень слабо в моем понимании. Но постараемся решить эти вопросы.

Учитывая проблемы со здоровьем и то, что у вас уже очень давно не было допуска до международных стартов, руки не опускаются?

Александр Меньков: Бывает всякое. Конечно, на крупных стартах от тебя ждут большего, эмоциональный фон выше и результаты тоже получаются другими. Но ищу мотивацию. Помогает тренер, семья, друзья, которые поддерживают, радуются любым результатам. Так что тренируюсь, пытаюсь делать то, что в моих силах - быть всегда готовым. Это главная цель. Хочу поправить здоровье и готовиться к Олимпиаде-2021.
Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова выиграла чемпионат России

Есть надежда, что все-таки удастся выступить на Играх в Токио?

Александр Меньков: После выплаты долга World Athletics шансы увеличились. Но тут от меня ничего не зависит. Просто питаю надежду, что все наладится, что нашу федерацию восстановят, что мы выступим в Токио под российским флагом. Уже не помню, когда это было. В общем, верю в лучшее.

Отметим, что второе место в прыжках в длину занял Артем Примак (7,82 м), третье - серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в десятиборье Илья Шкуренев (7,81 м). На ЧР Шкуренев, который также целенаправленно готовится к Олимпиаде, принял решение выступать только в отдельных видах.

Между тем

Федеральный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки мира в беге на 800 м Кастер Семени к World Athletics по допуску на международные соревнования спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

После появления нового правила не очень женственная бегунья вынуждена была пропустить ЧМ-2019 и начала судиться, но проиграла.

- Тестостерон является основным фактором, определяющим различные уровни спортивных достижений полов в легкой атлетике. Женщины с вариантом гена "46 XY DSD" (как у Семени. - "РГ") имеют уровень тестостерона, сопоставимый с мужчинами, что дает им преимущество, - говорится в пресс-релизе суда.

В регионах Спорт Виды спорта Легкая атлетика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

Главное сегодня

Путин назвал формат и время проведения саммита ШОС
Ростуризм смягчит условия программы кэшбека за туры по России
Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке
Песков объяснил причины динамики курса рубля
В России началась третья фаза испытаний вакцины против COVID-19
Александр Метревели: Медведев просто обязан побеждать
20 сентября стартует новый сезон в баскетбольной Единой лиге