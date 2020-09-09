Челябинец спрыгнул с крыши во время пожара в высотке

В Челябинске, предположительно, при проведении кровельных работ, загорелась крыша 10-этажного здания. Есть пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС региона.

- Возгорание возникло на крыше одного из высотных домов в поселке Мелькомбината, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По предварительным данным, происходило горение кровли, огонь успел уйти на мансарду, но пожарные остановили и ликвидировали его в течение 20 минут. По информации на данный момент, в результате пожара есть пострадавшие, на месте работают бригады скорой помощи.

Во время тушения на кровле были обнаружены два газовых баллона. К счастью, их удалось вовремя эвакуировать из зоны горения. Благодаря слаженным действиям пожарных, огню не удалось распространиться на большую площадь.

Уже известно, что на пожаре погиб один человек. По данным ГУ МЧС региона, мужчина принял решение прыгнуть с горящей кровли и получил высотные травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, термические ожоги 1-2 степени 80 процентов тела получил еще один пострадавший. Его эвакуировали через окно мансарды и передали в руки врачей.

Сейчас на месте происшествия проводится разборка и проливка конструкций. Продолжают работать более 20 человек личного состава, четыре автоцистерны, две автолестницы и штабной автомобиль, отметили в чрезвычайном ведомстве.