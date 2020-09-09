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09.09.2020 14:00
Рубрика: Происшествия

Челябинская компания оштрафована на полмиллиона за коммерческий подкуп

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске суд по ходатайству прокуратуры оштрафовал транспортную компанию, замешанную в деле о коммерческом подкупе сотрудника известной торговой сети. За передачу нескольких взяток компания, как юридическое лицо, обязана заплатить в бюджет полмиллиона рублей, сообщили в среду в прокуратуре региона.

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Как пояснили вы надзорном ведомстве, в ходе расследования было установлено, что начальник отдела службы логистики одной из торговых сетей Челябинска брал взятки за так называемое общее покровительство, оказываемое некоторым грузоперевозчикам. Он информировал их о возникшей необходимости в доставке грузов, согласовал с руководством сетевых магазинов ее стоимость, занимался оформлением актов выполненных работ и оказывал другие услуги на постоянной основе, получив за это с марта 2018 по ноябрь 2019 года 1,2 миллиона рублей.

Когда история об этом "взаимовыгодном сотрудничестве" вышла наружу, под прицел правоохранительных органов попали все участники криминальной схемы. Нечистого на руку сотрудника торговой сети в марте этого года приговорили к четырем годам условного наказания со штрафом в размере 2,3 миллиона рублей. На его сбережения в размере 3 миллионов 397 тысяч рублей в качестве обеспечительной меры наложен арест.

Руководительницу транспортной компании, передавшую осужденному в октябре прошлого года взятку в размере 250 тысяч рублей, первоначально освободили от уголовной ответственности за активное содействие в раскрытии преступления. Однако затем все-таки отдали под суд. Прокуратура настояла на том, что преступление раскрыто благодаря показаниям стороннего свидетеля, а не запоздалому раскаянию обвиняемой.

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В июне уголовное дело предпринимательницы передано на новое рассмотрение. А сама фирма привлечена к административной ответственности за коррупционное преступление - передачу незаконного вознаграждения от имени юридического лица (статья 19.28 КоАП РФ).

- По закону привлечение к ответственности физического лица не освобождает от ответственности юридическое лицо, которое он представлял, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Рассмотрев обстоятельства дела, суд признал организацию виновной, назначив ей наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

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