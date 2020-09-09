Глава Екатеринбурга утвердил план повышения качества транспортного обслуживания. Разработчики уверяют, что на сей раз речь идет не о революции, а об эволюции общественного транспорта.

Напомним, объявленная в 2017 году реформа вызвала волну критики со стороны горожан и экспертов, что заставило мэрию пересмотреть подходы. Теперь вместо кардинального изменения маршрутов и роста тарифов предлагают "сбалансированный комплекс мер". Правда, цена разовой поездки может вырасти до 32 рублей, зато стоимость единого проездного на все виды транспорта (включая метро) уменьшится с сегодняшних 2,5 до 1,5 тысячи. Разработчики надеются, что нововведения позволят увеличить пассажиропоток и изменить приоритет при выборе средств передвижения по городу. (Сейчас на общественном транспорте совершается не более 65 процентов поездок, и этого явно недостаточно.)

- Мэрия поддержала нашу идею бесплатной пересадки в течение 90 минут: жители отдаленных районов должны платить столько же, сколько и те, кто проезжает две остановки. Это мировой тренд, - пояснил Павел Чистяков, вице-президент Центра экономики инфраструктуры.

Эта команда московских экспертов на протяжении года по заказу мэрии изучала екатеринбургские реалии. Использовали данные о пассажиропотоке, анализировали обращения граждан, чтобы составить план действий "без резких изменений". В итоге транспорт должен стать дешевле, комфортнее и быстрее. Для этого внедрят ряд новаций, например, перевозчикам, и частным, и муниципальным, теперь будут платить не за количество перевезенных пассажиров, а за выполнение рейсов по расписанию.

Следующий блок предполагает постоянный мониторинг: контроль соблюдения расписания, числа пассажиров и даже температуры в салонах. Предстоит также обеспечить пешеходную доступность остановок, организовать выделенные полосы для общественного транспорта. Подсчитано, например, что одна такая полоса на Белинского-Щербакова поможет жителям Химмаша сократить время в пути до центра до 12 минут. Перемены для трамваев расписаны отдельно.

- Предстоит комплексная модернизация всего электротранспорта через механизм концессии. Эти мероприятия прорабатываются с правительством РФ и региона - в одиночку городу их не потянуть. Документация готова, ждем решения о софинансировании, - сообщил замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

Эксперты отмечают плюсы новой схемы, хотя она как будто возвращает нас в советские времена - к плановой убыточности.

- Общественный транспорт убыточен во всем мире, но это не значит, что он не развивается, - заявляет исполнительный директор Союза автотранспортных предприятий Свердловской области Лилия Саранчук. - Главное его качество - доступность, которая должна соответствовать платежеспособному спросу человека с самым низким доходом. Важны также комфортность, регулярность, быстрота. Поэтому нужно правильно расставить приоритеты. Чего мы хотим? Уйти от пробок и аварий, быстро и с удобством ездить на работу на автобусе, прибывшем ровно в 7.15. Иметь возможность с окраины доехать до центра по фиксированной цене. Видеть отдохнувшего водителя, который защищен белой зарплатой и получает все отчисления, даже если везет лишь несколько пассажиров.

По словам Саранчук, до сих пор тариф не покрывал расходов перевозчика, требовались субсидии. Теперь автопредприятие будет получать за "пассажирокилометр", а водитель, не беспокоясь о заполнении салона, сосредоточится на главном - обеспечении безопасности движения. Причем координировать работу всех предприятий, независимо от формы собственности, будет единый центр управления гортранспортом. И, хотя перевозчики не привыкли к контролю, альтернативы нет: пропускная способность улиц практически исчерпана, подчеркивает эксперт.

Новая схема предусматривает также замену автобусного парка на магистральных маршрутах, и она уже началась. Первая партия автобусов по льготной федеральной программе поступит в сентябре. Мэрия подала заявку и на 2021 год, в течение первого полугодия город должен получить в лизинг еще 60 новых автобусов, заверил Алексей Бубнов.

Прямая речь

Евгений Дитрих, министр транспорта РФ:

- Реализация нацпроекта в части обновления подвижного состава - это антикризисная мера как для предприятий транспортного машиностроения, так и для организаций городского пассажирского транспорта. Заявки в Минтранс в этом году поданы от 53 субъектов РФ, обозначена потребность в приобретении транспортных средств на общую сумму 54 миллиарда рублей. При этом планируем поставить в 12 городских агломераций не менее 510 единиц экологически чистой техники - газомоторных автобусов, троллейбусов. При увеличении объема господдержки до 10 миллиардов рублей с сегодняшних 4 миллиардов в год мы могли бы практически вдвое увеличить объемы поставок начиная со следующего года.