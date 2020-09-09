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09.09.2020 16:45
Рубрика: Власть

Югорчане рассказали, как изменился регион за последние 10 лет

Текст: Елена Панова
Всего четыре дня остается до выборов губернатора Югры. Напомним: президент России Владимир Путин представил в Думу Югры для избрания высшего должностного лица региона три кандидатуры. В списке кандидатов Комарова Наталья Владимировна - действующая глава округа; Савинцев Алексей Владимирович - депутат окружной Думы на постоянной основе, заместитель председателя комитета Думы по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению; а также Сердюк Михаил Иванович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Югранефтеразведка".
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

- Депутаты Югры рассмотрят и проголосуют за предложенные кандидатуры на заседании югорского парламента 13 сентября, в единый день голосования, - пояснил председатель Думы округа Борис Хохряков. - Губернатором Югры будет избран тот кандидат, который наберет больше всего голосов. Процедура прописана в федеральном и окружном законодательстве, а также регламенте окружной Думы.

"Российская газета" решила выяснить мнение югорчан накануне выборов: какими они видят главу своего региона, какими качествами он должен быть наделен, как, по их мнению, развивался регион за последние десять лет, чего Югре удалось достичь сегодня.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Уходящей эрой вагон-городков, ветхого жилья и вместе с тем бурного развития общественных инициатив назвала прошедшее десятилетие Ирина Максимова, председатель Общественной палаты Югры.

- Многие из нас приехали в округ 30-35 лет назад и думали, что мы здесь ненадолго, временно, - рассказала она "РГ". - Были молодыми, жили в наспех приспособленных балках. Но время шло, люди понимали, что они должны жить в нормальных условиях. Но как этого добиться, когда в регионе десятки тысяч жилых "домов" представляли собой временные вагончики?! То, что произошло в округе за последние десять лет, на мой взгляд, сродни настоящей революции в строительстве, в самом стремлении властей решить раз и навсегда болезненную проблему балков. Сегодня вагончиков в Югре уже практически не осталось.

По словам большинства опрошенных "РГ" югорчан, произошел мощный перелом в сознании жителей региона и всех тех, кто хоть раз побывал в Югре. Округ уже давно не воспринимается как вахтовый. Сегодня он - красивый, комфортный, с качественной медициной и с молодыми, энергичными, креативными людьми, которые живут здесь и не хотят никуда уезжать.

-Мы перестали быть временщиками, мы здесь всерьез и надолго, - говорит Александр Новьюхов, депутат окружной Думы, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера по УрФО.

Причем люди в Югре во многом связывают прошедшие в регионе разительные изменения за десять лет с тем, что округом руководит Наталья Комарова. Человек удивительной работоспособности и особого отношения к людям.

- Вы знаете, а ведь она очень многих югорчан знает лично. Подходит на мероприятиях сама, здоровается, и видно, как люди к ней искренне, с душой относятся. Она очень много ездит по региону, чтобы не по бумагам в кабинете, а лично, глядя в глаза людям, решать их проблемы, - говорит Александр Новьюхов.

Фото: iStock
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- Особое отношение в Югре к общественным организациям, развитие гражданского общества в регионе - во многом заслуга Натальи Комаровой, - продолжает Ирина Максимова. - Однажды на форуме "Сообщество" в Общественной палате России представительница одного из регионов, послушав Наталью Комарову, спросила: "А как часто вы проводите личные встречи с людьми?". Узнав, что Комарова встречается с жителями практически через день, она была крайне удивлена, ведь их губернатор встречи с людьми проводит только в День Конституции. А мы привыкли к тому, что в Югре все иначе, что у нас совсем другие взаимоотношения людей и власти.

- Югра - регион сложный, здесь сосредоточены предприятия ТЭК, и вместе с тем это территория, где веками живут представители коренных народов Севера. Нужна особая мудрость и большой опыт, чтобы управлять таким регионом, находить баланс интересов, - отмечает Александр Новьюхов. - Это Север, он ошибок не прощает.

По мнению югорчан, то, что сегодня Югра по подавляющему большинству социально-экономических показателей находится в тройке регионов-лидеров России, наглядно и убедительно говорит о том, что команда, которая руководит регионом, все делает правильно. Югра развивается успешно. У нее есть мощный задел на будущее.

- Я все свое будущее связываю с Югрой, - отмечает Анна Колычева, представитель губернатора Югры в Молодежной палате при окружной Думе. - Никогда и мысли не возникало куда-то уехать. Такой же настрой и у моих сверстников, которые окончили здесь школу, университет и успешно работают. Зачем куда-то уезжать, если Югра сегодня в числе лидеров в России по всем основным позициям. Здесь создаются отличные условия для реализации. Здесь отличные перспективы для личностного развития. И во многом в этом заслуга действующих властей Югры. Лично Натальи Комаровой.

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