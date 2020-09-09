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09.09.2020 09:11
Рубрика: Общество

Каких питомцев завели россияне во время самоизоляции

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оказавшись в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса, многие россияне, которые задумывались о приобретении домашнего питомца, наконец решились на этот ответственный шаг и отправились в интернет на поиски животного. Или птички. "В топе - попугаи и шиншиллы, экзотические животные тоже продолжают завоевывать позиции", - сообщает сайт объявлений "Авито".

Итак, в списке самых популярных запросов на первой позиции - попугай. Причем ищут пользователи разные их породы. На втором месте - крыса. А на третьем - шиншилла. Дальше по популярности идут черепашки, а замыкают пятерку - хомячки. Вошли в десятку также декоративные кролики, морские свинки и хорьки.

Фото: Александр Щербак/ ТАСС
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"В Екатеринбурге первое место рейтинга заняли шиншиллы. На втором и третьем - морские свинки и черепахи. Немного реже горожане ищут крыс, а пятерку самых востребованных животных замыкают попугаи", - подсчитали аналитики.

Нашлось в рейтинге место и экзотическим представителям фауны. Так, на 10 месте, например, змея, а на 12 - эублефар: эта ящерица зарекомендовала себя как дружелюбный домашний питомец, хотя в природе она - суровый хищник. Кстати, именно эти два вида пресмыкающихся чаще всего искали в Сети екатеринбуржцы.

Эксперты отмечают, что россияне в последние годы вообще все чаще выбирают нестандартных животных для содержания дома, поскольку найти информацию об уходе за ними стало намного проще.

"Абсолютным лидером по динамике спроса летом 2020 года улитки и черепашки: они на 127 процентов более востребованы, чем в 2019 году. На 48 процентов вырос интерес к рептилиями", - говорят специалисты.

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