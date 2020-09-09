Автобусы МАЗ - на улицах Екатеринбурга

В столицу Среднего Урала - Екатеринбург - на днях прибыла партия новых автобусов повышенной комфортности МАЗ-203. Это произошло в рамках празднования 297-летия города.

Автобусы оснащены кондиционерами и устройством для колясок, напоминающим пандус. Для удобства водителей установлено панорамное лобовое стекло и кресло с амортизацией. В каждой машине есть камеры видеонаблюдения. Стоимость автобуса около десяти млн рублей.

- "МАЗ" для нас машина известная, - сказал на презентации техники мэр города Александр Высокинский. - Работают они надежно, хорошо. Осенью планируется также прибытие "НЕФАЗов". Спросил у водителей, что они думают по этому поводу. Оказалось, что им больше по душе "МАЗы". Будем стараться, чтобы автобусы были еще более комфортными и для пассажиров, ведь чем удобнее общественный транспорт, тем больше у нас аргументов предлагать гражданам пересаживаться с личных автомобилей на городские автобусы, троллейбусы и трамваи...

Градоначальник протестировал кабину и салон автобуса, изучил моторный отсек и остался доволен качеством. Он отметил, что закуплены машины на дизельном топливе, а не на газовом, так как в автопарке должен быть определенный процент дизельных машин на случай ЧС.

Уральцам хорошо знакомы зеленые белорусские автобусы

Екатеринбуржцам уже знакомы зеленые белорусские автобусы. В 2015 году правительство области заключило договор о поставке сотни машин в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018.

В 2017 году на традиционной международной выставке "Иннопром" Беларусь представила "брата" зеленого автобуса - электробус. А летом 2019 года после очередного "Иннопрома" в Екатеринбурге наконец протестировали и его. Электробус поставили на один из городских маршрутов: сначала опробовали, каков он на расстоянии менее 20 километров. Потом пустили на весь путь - 37 километров. Электробус без подзарядки может проехать 20 километров, а с выключенным кондиционером его хватило на весь 37-километровый маршрут. По словам работников троллейбусного депо, появление в городе электробусов может решить проблему отдаленных районов.