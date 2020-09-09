В фонды музея истории науки и техники Зауралья Тюменского индустриального университета приняли двух "новеньких".

Макеты торпедных катеров Г-5 и Г-5-123-бис, над которыми несколько месяцев трудился асбестовский судомоделист Александр Гадюков, в Тюмень доставил ветеран органов госбезопасности Вадим Вирченко. Отливающие свежим лаком миниатюры пока выставили в зале XIX века, посвященном славному прошлому тюменского судостроения. Соседом катеров в экспозиции стала реплика парохода "Святитель Николай" - он вошел в историю тем, что вез в ссылку Ленина.

Почти полвека коллекцию для вузовского музея собирал профессор Виктор Копылов. По духу дотошный краевед все свои средства тратил на приобретение интересных экземпляров - искал их в столичных городах и на окраинах родины. Сейчас важное дело продолжают некоторые его студенты, в том числе и Вирченко.

- Тюмень поработала на Великую Победу. Мыло, сгущенка, сухое молоко, яичный порошок - все это везли на фронт, и в большом количестве. Про санитарные поезда помните? А про военные катера? - спросил у гостей музея Вадим Леонидович.

Завод № 639, созданный на базе Тюменской судоверфи, выпустил 165 торпедных машин Г-5 и Г-5-123 бис "Комсомолец". Они воевали в Тихом океане, на Черном море и Балтике: уничтожали минные заграждения с помощью глубинных бомб, высаживали в тылу врага группы разведчиков, атаковали транспортные конвои и корабли противников на стоянках.

Сан Саныч Гадюков, в прошлом инженер-энергетик, судомоделизм осваивает на пенсии: секреты узнает у товарищей по увлечению, специальную литературу изучает в библиотеках. Работает он вдохновенно за стареньким письменным столом, а главными помощниками считает хорошо заточенные сапожные ножи: они справляются не только с резиной, но и с деревом, и даже металлом, необходимыми для хобби. С Вирченко моделиста-самоучку свела тема про разведчика Николая Кузнецова. Полковник ФСБ в отставке занимается продвижением туристического проекта "Кузнецовская тропа" и часто по этому поводу бывает в городах Свердловской области. А в Асбесте как раз есть школьный музей, созданный в память о легендарном герое.

Макет двухдизельного дюралевого Г-5 новому знакомому был заказан. А вот уже за трехдизельный Г-5-123 мастер, раздобывший в архивах чертежи, принялся по собственному желанию. Сработал скоро и подарил соседнему региону.