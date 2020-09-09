Кто хоть раз занимался продажей или покупкой жилья на вторичном рынке, точно видел объявления с припиской: "Последний этаж не предлагать". Не потому, что высоко, а потому что с потолка капает, когда тает снег. С этой коммунальной бедой хорошо знакомы жители панельных многоэтажек с мягкой кровлей, которая отличает здания начала эпохи индустриального домостроения. В Челябинской области проблема может быть решена уже в ближайшее время: региональный оператор капремонта заявил, что век плоских крыш прошел - над ними начнут массово надстраивать скатные.

Замена кровли - одна из самых дорогостоящих статей капремонта. И жильцы хотели бы, чтобы работа была выполнена на совесть. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Первый пошел

Пятиэтажка по улице Блюхера, 7а в Челябинске затерялась в окружающей застройке. Она такая же, как близнецы-соседки - простые здания-"кирпичики" с линялыми фасадами. Но выделяется скатной высокой крышей, поблескивающей свежим цинком на солнце. Это поистине исторический объект - прежде в регионе такого не делали. Но планируется, что опыт распространят на весь Южный Урал.

Жительница экспериментального дома Вера Кузьминична новшество одобряет. Раньше, говорит, крыша протекала, да так, что промочки были до третьего этажа. Сделают по заявке текущий ремонт, но это ненадолго - до весны. Потом все повторяется: капли, ручьи, жалобы в управляющую компанию... Но, когда жильцам предложили кардинальную переделку, не все восприняли это с энтузиазмом. Сомневались в основном владельцы нижних этажей, проблемы соседей сверху их касались в меньшей степени. К согласию тем не менее пришли. И те, кто по весне расставлял в квартире тазики и ведра, теперь полны оптимизма: мучения в прошлом.

Руководитель управляющей компании "МЖКО" Артем Первушин рассказывает, что о ремонте жильцы просили давно: два года проводили собрания, утверждали документы, протоколы. Это хлопотно, зато сейчас - красота!

Конечно, соглашается директор строительной компании "Лига" Алексей Баранов, сложности были и у подрядчика: надстройка крыши - дело небыстрое, а расселение жильцов на время капитального ремонта нормативами не предусмотрено. Поэтому строители работали только до 20 часов, чтобы люди могли отдохнуть от шума над головой. И технические неувязки, кстати, тоже случались. Компания уже имела опыт переустройства крыши, но первый объект был малоэтажный, в сельской местности, площадью около 400 квадратных метров. Здесь же - шесть подъездов и площадь втрое больше. Когда присмотрелись, примерились, поняли: нужно делать по-другому. Стали наращивать панельные ограждения вверху кирпичной кладкой, к этим бортикам уже крепить стропила. Этот опыт пригодится в будущем.

Сверху видно все

Вадим Борисов, гендиректор организации "Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области", ходит по мягкой кровле дома-первенца - точнее, теперь уже по чердаку, накрытому куполом новой конструкции.

- Чувствуете, как прогибается под ногами? Внизу - стяжка с утеплителем. Но если она уже "гуляет", значит, кровля на ладан дышит, - поясняет он.

Это один из главных аргументов в пользу скатной крыши. Стоимость капремонта мягкой кровли ниже примерно в 1,4 раза, но по нормативам ее необходимо полностью заменять каждые 10 лет. Скатная же, покрытая стальным оцинкованным листом, прослужит втрое дольше - арифметика явно в ее пользу.

Стоимость капремонта мягкой кровли ниже примерно в 1,4 раза, но по нормативам ее необходимо полностью заменять каждые 10 лет. Скатная прослужит втрое дольше

Регоператор в области появился в 2014 году, и уже тогда заговорили о перестройке кровель. Но к цели шли постепенно, начали с двухэтажных домов. Весной 2020-го перестроили крышу уже на четырехэтажном здании, теперь логично добрались до панельных пятиэтажек, составляющих значительную часть жилфонда.

- Технически ничего необычного не делается, - продолжает Вадим Борисов, - испытанная столетиями технология. Революционность - в намерениях. Хотим полностью отказаться от плоских кровель. Все, хватит.

По его словам, Южный Урал первым из российских регионов отважился на подобный шаг. На других территориях, говорит, тоже переделывали крыши, но не массово. Поэтому к планам челябинцев проявили интерес и коллеги из соседних субъектов, и федеральный минстрой. Недавно встречали Максима Егорова, главного жилищного инспектора России в ранге замминистра: все показали, рассказали - высокому гостю очень понравилось.

Сосулька с подогревом

Планы серьезные: до конца 2021 года в Челябинской области предстоит возвести скатные крыши на 452 домах. Всего же в регионе около 4300 домов с плоскими кровлями, отмечает курирующий областной строительный комплекс вице-губернатор Сергей Шаль. Это солидный объем, требующий организационной слаженности и серьезных расчетов.

Начисления платы за капремонт для дома на Блюхера составили 2,1 миллиона рублей, жильцы накопили 1,8 миллиона, задолженность соответственно равнялась 343 тысячам рублей. А стоимость строительно-монтажных работ по переустройству крыши - 7,7 миллиона. Разницу покрывали за счет средств фонда капитального ремонта. Он действует по принципу общего котла - по сути, заимствований, которые одни дома берут у других. Реальность такова, что очередность постановки здания на капремонт определяется не активностью граждан или степенью износа строений. Главный показатель - срок постройки домов. Время расставляет их по порядку таким образом, чтобы средства, предназначенные для ремонта, концентрировались точечно. Но и это, напоминает Сергей Шаль, не исключает предельные лимиты затрат. На улице Блюхера удалось провести переделку, не выходя за поставленные финансовые рамки, добиться достойного качества при фиксированных вложениях. И далее тоже нормативы будут доминировать. С этим придется считаться, выбирая соответствующие по стоимости конструкции и материалы.

Несмотря на такого рода ограничения, Вадим Борисов смотрит в будущее с оптимизмом, говорит о совершенствовании опыта. Скажем, в дальнейшем вместо оцинковки будут использовать профилированный лист с полимерным покрытием, что еще больше увеличит долговечность кровли. Кстати, и внешний вид домов это меняет к лучшему. Цвет крыш будет зависеть от пожеланий собственников и органов местного самоуправления, по умолчанию подрядчик использует серый. В любом случае новая кровля придает индивидуальность строениям, скроенным по одним скромным архитектурным лекалам.

Помимо использования новых современных материалов регоператор намерен расширить и функциональные возможности конструкций. Важно устроить их так, чтобы с крыш весной не свисали сосульки, грозящие обрушиться на головы прохожих. Специальные нагревательные элементы создадут повышенную температуру в настенных желобах, в водосточной системе, препятствуя превращению талой воды в лед. Такие решения будут закладываться в проекты, обещает Борисов. Но включать нагревательные кабели в сеть или нет, это уже дело собственников, ведь за электроэнергию им платить.

Впрочем, все-таки не все дома с плоской кровлей в регионе поставят в очередь на перестройку, а лишь те, что не выше пяти этажей. У домов, превышающих эту отметку, скатная крыша не предусмотрена строительными нормами. Но это не так важно: у кровель высоток иная конструкция, и подтопления верхним этажам почти не грозят. Препятствием может обернуться и позиция жильцов, формирующих фонд капремонта на специальном счете. За ними решение - оставлять плоскую крышу на "хрущевке" или делать скатную. Но, думается, выбор не окажется для них очень уж сложным.