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Рубрика: Культура

На международном фестивале тюменцам покажут 30 фильмов со всего света

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Семь лет назад команда Николая Данна, директора международного кинофестиваля "Ноль Плюс", стала первой, кто в наше время в Тюмени занялся продвижением лучших отечественных и зарубежных фильмов для семейного и детского просмотра. Честно, многие не верили, что смотр продержится хотя бы пятилетку - при нынешних-то интересах молодежи. Но энтузиасты доказали: каждому современному ребенку нужен герой, кумир, называйте, как хотите.… Да, сегодня это не Тимур с его командой, не мушкетеры и не Шерлок Холмс - кто-то другой, и такой же честный, добрый, открытый.

Новый "Ноль Плюс", седьмой по счету, в Тюмени пройдет с 21 по 27 сентября. Как рассказал исполнительный продюсер фестиваля Александр Школенко, для показа оргкомитет отобрал 110 картин из 40 стран мира, причем 30 из них в России представят впервые. Шанс попасть на большие экраны получили те работы, которые обладают художественным качеством и правильным нравственным посылом. В общем, простым языком рассказывают ребятам и их родителям о системе ценностей, взаимоотношениях, сотрудничестве и поступках.

Фото: Саша Гусов / Предоставлено Продюсерским центром Андрея Кончаловского
В конкурсе Венецианского кинофестиваля прошел фильм Андрея Кончаловского

Тюменский кинофестиваль не ограничивается лишь показами фильмов, его миссия шире: учить волонтеров для культурной среды, отбирать героев для будущих анимационных, художественных и документальных проектов - местных и столичных, проводить тематические мастер-классы и, наконец, формировать пул воспитателей и учителей, которым интересно использовать фильмы в дошкольном и школьном образовании. Кстати, новый форум "Кинопедагогика" запланирован на 25 сентября с 10.00 до 17.00 в большом конференц-зале тюменской мэрии при участии экспертов из России, Северной Ирландии, Великобритании. Чтобы присоединиться к обсуждению вопросов по воспитанию подрастающего поколения, достаточно зарегистрироваться на сайте кинопедагогика.рф/2020.

На протяжении семи лет "Ноль Плюс" приглашает в Западную Сибирь известных актеров, режиссеров, сценаристов, поэтов, композиторов, продюсеров - они приезжают общаться с поклонниками и оценивать фестивальные картины. В этом сентябре зрители познакомятся с режиссером монтажа Марией Сергеенковой, работавшей над фильмами "БатальонЪ", "Брестская крепость", "Мы из будущего", "Салют-7", режиссером дубляжа Сергеем Чихачевым ("Терминатор-2", "Хоббит", "Приключения Паддингтона - 2"), продюсером проекта "Фиксики" Юлией Софроновой, кинорежиссером и поэтом Татьяной Данильянц, сценаристом Бахытом Каирбековым.

Команда тюменского кинофестиваля уверена, что гуманные фильмы могут стать мягким рычагом, который повлияет на детскую психику и повернет родителей к сыновьям и дочерям.

Кстати

Расписание фестиваля доступно на сайте http://нольплюс.рф/ и в группе "ВКонтакте" https://vk.com/zeroplusfest. Некоторые фильмы можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре zeroplus.tv.

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