На Урале арестован иностранец, из-за шоу напавший на студию в Бразилии

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал гражданина Бразилии, которого Интерпол разыскивал за тяжкие преступления, совершенные на родине.

"Эдуардо Ришард Серкези Фаузи в декабре 2019 года был заочно арестован судом Рио-де-Жанейро по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва. На днях он был задержан в Екатеринбурге", - сообщается на официальной странице инстанции в соцсети "ВКонтакте".

По информации Globo, крупнейшего португалоязычного СМИ, мужчина сбежал в Россию 29 декабря прошлого года. За пять дней до этого он в составе группы напал с коктейлями Молотова на штаб-квартиру компании Porte des Fond. Инцидент случился после показа рождественского спецвыпуска юмористического шоу, которое содержало намеки на нетрадиционную ориентацию Иисуса Христа.

Фаузи опознали на записях с камер наблюдения. По данным издания ранее он уже попадал в поле зрения органов правопорядка, в частности, за угрозы и нанесение телесных повреждений.

Бразилия направит в Россию по дипломатическим каналам запрос об экстрадиции Фаузи. Пока же он помещен под стражу.

"Иностранец арестован на срок 30 суток. Постановление суда может быть обжаловано сторонами в течение 3 суток", - уточнили в райсуде.