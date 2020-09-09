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09.09.2020 16:03
Рубрика: Власть

Не спешить карать

Власти и омбудсмены предлагают усилить превентивные меры
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 203(8257)
При оценке административного давления на предпринимателей в 2019 году Средний Урал занял в УрФО худшую позицию. Напомним: этот индекс второй год выводит команда федерального бизнес-омбудсмена, докладывая о результатах президенту страны.

- Весной большую часть проверок приостановили, но запреты не коснулись таких мероприятий, как административные расследования. Для них нет четких правил с точки зрения защиты прав предпринимателей, не требуется согласование с прокуратурой. Общий размер штрафов в стране по административным делам в итоге достиг десятка миллиардов рублей, - поясняет уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх.

Чаще всего предприятиям доставалось за несоблюдение санитарных рекомендаций, и нередко владельцы считают жалобы происками конкурентов. Собранный на основе данных семи территориальных надзорных органов и единого реестра проверок индекс показывает: карательные меры в виде штрафных санкций применялись чаще. Например, у Роспотребнадзора их доля составляет 28,9 процента.

Чаще всего предприятиям доставалось за несоблюдение санитарных рекомендаций, и нередко владельцы считают жалобы происками конкурентов

Наименьшее давление на бизнес оказывал Ростехнадзор, но и то благодаря отсутствию претензий граждан: обычно внеплановые проверки устраивают по их инициативе. Скажем, Госинспекция труда и департамент Госжилстройнадзора объехали по тысяче с лишним организаций. Впрочем, большинству из них направили только предупреждения.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Мы несколько раз выходили на федеральное правительство с предложениями об усилении превентивных мер. Тогда собственники бизнеса смогут исправить недочеты, вместо того чтобы сразу платить штраф, - напоминает замгубернатора региона Олег Чемезов.

Рабочая группа облправительства вместе с Еленой Артюх разрабатывает проект реформы контрольно-надзорной деятельности. Одним из критериев эффективности будет доля нарушений, устраненных при содействии инспектора госконтроля. Ведь его главная миссия, по мнению экспертов, не карать, а минимизировать риски. Кстати, лидером по количеству выданных предписаний стало МЧС.

- Проверки начинают из-за анонимных жалоб, а реально разбираются в ситуации единицы - пока это удалось только МЧС , - отмечает замдиректора производственной компании Владимир Белоглазов. - Не хватает и разъяснительной работы в сфере законодательства, которое бизнес не может знать досконально. Так, мы были наказаны за то, что наш сторож не прошел обучение оказанию первой медицинской помощи.

Анализируя доводы всех сторон, омбудсмены предлагают свое участие в выездных проверках и разборе спорных вопросов. А надзорным органам советуют прописывать способы обжалования их решений в досудебном порядке.

Справка "РГ"

По итогам исследования административного давления за 2018 и 2019 годы четыре региона УрФО улучшили показатели: ЯНАО поднялся с 64 на 16 позицию, Челябинская и Тюменская области вошли в третью десятку, а Югра заняла 39 место. Однако на четыре строчки опустились Курганская (до 32-й) и Свердловская (до 48-й) области.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Курганская область УрФО Тюменская область УрФО ХМАО УрФО Челябинская область

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