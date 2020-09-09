Регионы УрФО в этом году отправили за рубеж продовольствия на 187,2 миллиона долларов США, тогда как объем импорта на 8,5 миллиона меньше. Тенденция позитивная, хотя говорить о коренном переломе, конечно, рано.

В последние годы внешнеторговое сальдо по продовольственной продукции в УрФО было стабильно отрицательным, но нынче знак наконец сменился. Правда, до среднероссийских показателей уральцам еще далеко (в целом по стране план экспорта агропродукции выполнен уже на 68 процентов, тогда как в УрФО - чуть больше половины). Да и в разных регионах округа картина существенно отличается.

Курганская область, например, уже отчиталась о выполнении годового плана: отсюда вывезли продукции на 18,5 миллиона долларов США, рост к 2019 году в 1,3 раза. За границей пользуются спросом семена масличных культур и готовое растительное масло (они составляют 50 процентов в общем объеме экспорта), зерно и мука (29), кондитерские изделия, соки, напитки, вода (12). Продукция отгружалась в 19 стран, больше всего - в Казахстан (43 процента) и Китай (32).

Тюменская область тоже в передовиках - 80 процентов от плана. А вот Челябинская и Свердловская рискуют нынче не справиться с поставленной задачей. На отгрузке продукции отчасти сказалась пандемия - почти три месяца была закрыта граница с Казахстаном, но главным образом планы сорвала засуха. В Челябинской области от нее пострадало 19 из 22 сельскохозяйственных районов, погибло 320 тысяч гектаров посевов - 20 процентов яровых. Еще 12 тысяч гектаров переведены в кормовую группу. Предварительный ущерб оценивается почти в два миллиарда рублей. Даже у передовика - Курганской области ожидается снижение урожайности почти на треть. В целом по округу, по данным Минсельхоза России, урожайность сельхозкультур составляет всего 16 центнеров с гектара. Как подчеркнул на заседании совета по экономической политике в Кургане полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, это самое низкое значение среди федеральных округов и совсем не соответствует возможностям уральских аграриев.

Челябинская и Свердловская области рискуют не справиться с поставленной задачей - планы сорвала засуха

Между тем экспортный потенциал региона большой. Правда, по мнению полпреда, в продвижении на внешние рынки без дополнительных мер поддержки со стороны отраслевого министерства не обойтись. Одна из самых серьезных проблем - сертификация продукции, в том числе глубокой переработки. Как сообщили представители Минсельхоза России, меры уже приняты: экспортерам будут возмещать до 90 процентов затрат на предусмотренные международными контрактами сертификаты. Уже подготовлены изменения в постановление правительства РФ для расширения круга получателей таких преференций. Кроме того, можно получить компенсацию расходов на транспортировку сельхозпродукции, в том числе автомобильным транспортом. Главное, что обрадовало уральцев, особенно челябинцев, - увеличится транспортное плечо. Раньше возмещали затраты только до границы РФ, поэтому экспортные возможности для Южного Урала были сокращены.

Как отмечают в федеральном ведомстве, нацпроект "Экспорт продукции АПК" предусматривает широкий набор мер государственной поддержки, в том числе льготное кредитование. С 2021 года его дополнит компенсация части затрат на приобретение оборудования. Кроме того, по указу президента РФ в помощь регионам представителей Минсельхоза направят в 52 страны именно для работы на целевых рынках. Так что условия для наращивания экспорта созданы, и многие, судя по данным статистики, этим пользуются. По мнению федеральных чиновников, цифры говорят о том, что нужно проанализировать специфику каждого субъекта РФ, чтобы найти причину отставания. Нельзя все списывать на погоду, к тому же реально снизить риски с помощью современных технологий. Поэтому сейчас в министерстве разрабатывают индивидуальные планы увеличения экспорта продукции АПК для каждого региона.

Между тем

В прошлом году в УрФО импортировано из стран СНГ молока, сливочного масла и сыров на 25 миллионов долларов. Свежих овощей - томатов, лука, капусты, моркови - из ближнего зарубежья и Китая ввезли на 10 миллионов, а замороженных - почти на 5 миллионов долларов.