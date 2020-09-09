Арт-критиков никто не любит: сами ничего не создают, творцов могут обидеть неласковым словом, а публика уже привыкла быть сама себе последней инстанцией. Тем удивительнее, что в Екатеринбурге вредная тенденция не прижилась, и у нас представителей этой редкой профессии лелеют. Литературоведов вернула в фокус общественного внимания библиотека имени Белинского, учредив премию "Неистовый Виссарион". А в этом году за воспитание критиков, пишущих о визуальном искусстве, взялся благотворительный фонд "Синара".

Все началось с того, что два года назад совместно с Уральским филиалом Государственного центра современного искусства фонд подготовил четыре зина (независимых малотиражных издания), посвященных уральским художникам. Издания вызвали такой интерес в профессиональном сообществе, что бросить это дело у организаторов не хватило духа. Так родилась "Арт-платформа", получившая финансовую поддержку Фонда президентских грантов. Идейным вдохновителем проекта стала искусствовед Женя Чайка.

Критиков отбирали придирчиво: из почти ста претендентов осталось 20

- Цель нашей работы - поиск, развитие и поддержка арт-критиков, теоретиков искусства или писателей, - говорит президент БФ "Синара" Наталья Левицкая. - В этом проекте мы объединили молодых художников, нуждающихся в критических текстах и монографиях, а также авторов, желающих повысить квалификацию в написании таких текстов. В результате хотим сформировать устойчивое сообщество творческих людей, чей фокус будет обращен в сторону современного уральского искусства.

К проекту согласились присоединиться 86 художников. Критиков отбирали придирчиво: из почти ста претендентов осталось 20 - из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Ноябрьска и других городов. Работа кипит уже несколько месяцев: проходят воркшопы, интервью, индивидуальные консультации, пишутся тексты, делаются переводы. Немаловажное значение имеет включенность проекта в международный контекст: в онлайн-режиме участники встречаются с международными экспертами современного искусства - это Йонатан Хабиб Энквист из Швеции, Надин Райнерт (Швейцария), Вильем Ян Рендерс (Нидерланды) и Шарль Каркопино (Франция).

Кстати

У проекта "Арт-платформа" появился собственный сайт uralartplatform.ru. Следить за ходом проекта могут все, кого интересуют вопросы современного искусства.