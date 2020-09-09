Свердловские отели во время пандемии потеряли 80 процентов гостей, а многие, особенно дорогие пятизвездочники, просто закрылись. Однако сейчас уральские гостиницы вновь принимают туристов и даже строят планы на будущее.

- В апреле загрузка екатеринбургского отеля "Анжело" упала на 77 процентов по сравнению с мартом. В мае - такие же цифры, - подводит итоги провального сезона генеральный менеджер Angelo by Vienna House Екатеринбург Ольга Акимова. - Зато за время самоизоляции мы подготовились к работе в новых условиях: закупили оборудование для обеззараживания воздуха, смонтировали приточную вентиляцию и т. д. Летом загрузка понемногу росла - с 32 процентов в июне до 54 в августе. Одна из главных потерь - уход персонала в другие отрасли. Например, один из наших сушефов ушел работать в сферу логистики. В целом же число сотрудников уменьшилось на треть.

Коллеги Ольги подтверждают: сфера гостеприимства первой ощутила кризис, вызванный пандемией.

- Все началось в марте с отмены бронирования номеров для участников турнира "Большой шлем": международная федерация дзюдо решила, что мероприятия не будет. А в апреле падение оказалось не просто значительным - катастрофическим, на 80 процентов, - констатирует генеральный директор USTA Management, исполнительный директор Клуба отельеров Екатеринбурга Тамара Клишина.

Правда, по ее словам, двух-четырехзвездочные отели были быстро переформатированы - многие из них начали работать с больницами: персоналу ОКБ № 1 и других клиник устраивали самоизоляцию в гостиничных стенах. Обсерваторами стали "Московская горка", "Гранд-авеню", "Коматек". Какие-то заведения спасли командировочные. Так, "Атлантик" взял на длительное проживание большую группу инженеров, приехавших на одно из местных предприятий. Конечно, цену номеров пришлось снизить. А вахтовиков отели принимают до сих пор: перед тем как приступить к работе, они должны провести две недели на самоизоляции.

Одна из главных потерь - уход персонала в другие отрасли: число сотрудников уменьшилось на треть

Интересно, что в то же самое время многие загородные гостиницы чувствовали себя превосходно. Например, загрузка отеля "Еловое" составила все 100 процентов. Для добровольной самоизоляции уральцы предпочитали также апартаменты. Гостям предоставляли дополнительные опции, скажем, стиральную машину, и они могли жить на полном самообслуживании. Кстати, многие ведут такой образ жизни до сих пор, утверждает Клишина.

Апартаменты действительно просели меньше, но апрель стал для небольших средств размещения настоящим испытанием, говорит руководитель Ассоциации малых гостиниц и хостелов Владимир Окуньков. У многих отельеров нервы сдали уже к концу мая, как следствие - замок на двери в самый сезон.

- Мы потеряли тех, кто приезжал лечиться и учиться: группы школьников на олимпиады или студентов на спартакиады. Отсюда и результат: раньше в Екатеринбурге было 80 хостелов, а сейчас 52. Клиенты зашевелились только после майских праздников. Ведь классических туристов у нас лишь пять процентов, остальные 95 - командировочные, - поясняет он.

Чтобы удержаться на плаву, владельцы хостелов включили режим жесткой экономии, например, отказались от охраны. Бизнес стал в буквальном смысле слова семейным. На зарплату персонала денег нет, поэтому члены семьи сами оформляют гостей и убирают помещения. Но порой и это не спасает.

- В Екатеринбурге есть хостелы с ценой ночлега 250 рублей - этого едва хватит на стирку постельного белья. Хостелы - изначально малодоходный бизнес, поэтому процветают нелегалы, - констатирует Окуньков.

По его словам, уйти в тень владельцев некоторых малых средств размещения заставила проблема оплаты помещений. Владельцы большинства хостелов их арендуют, и далеко не всегда собственник идет им навстречу. Легче, если арендодатель - частник, тогда есть шанс выпросить скидку в 50 процентов. Но, если здание муниципальное или федеральное, этот номер не пройдет. Это недоработка государства, считает Окуньков, как и то, что из 50 заявленных мер господдержки бизнеса реально работали единицы.

"Большие" отельеры возражают: Тамара Клишина и Ольга Акимова заверили, что получили на свои отели "все положенное", в том числе полугодовую отсрочку по налоговым платежам, перенос налога на имущество на следующий год и т. д.

Главная проблема, которая их волнует сейчас, - кадровая. Спрос восстанавливается, но набор линейных сотрудников идет непросто. Например, мойщики посуды летом выходить на работу не хотели - их устраивало пособие по безработице. Не способствует подъему трудового энтузиазма и ожидание второй волны коронавируса: многие деловые мероприятия уже перенесены на глубокую осень.

- Спланировать потребность в сотрудниках сейчас нелегко, ведь от заявки гости могут отказаться в любой момент. Сокращение персонала уже привело к сложностям. Работа напряженная - выросла нагрузка на каждого отдельного сотрудника, - отмечает Ольга Акимова.

Заявленная недавно федеральная программа кешбэка для внутреннего туризма отельеров не спасет. По словам Тамары Клишиной, за все время бронь по этой акции в ее заведениях была только один раз. А по всей области число акционных бронирований составило 14. Возможно, причина в недостаточном информировании потенциальных туристов, но не только в этом.

- Из 500 средств размещения в регионе участие в программе подтвердили только 26: у нас просто нет такого количества туристов, приезжающих на 4-5 дней, а это одно из условий кешбэка, - считает Клишина.

Однако бизнес руки не опускает и строит планы на будущее. По словам Тамары Клишиной, если вторая волна не начнется, к концу года рынок восстановится на 60-70 процентов. Ольга Акимова прогнозирует рост загрузки с 60 процентов в сентябре до 75-ти к Новому году. Малые отели не столь оптимистичны - Владимир Окуньков ожидает к концу года 40-процентную загрузку, а полное восстановление ждет только через два года.

Чтобы приблизить выход из кризиса, отельеры ищут новые возможности: организуют кейтеринг, говорят о новом направлении "бизнес и отдых", предлагают клиентам обширную экскурсионную программу. Вообще креативный подход, кажется, стал новым трендом в отрасли.

- В мире развитие отелей идет не в сторону "звездности", а в сторону жизненного стиля. Что востребовано, то и обеспечивают. Мы стараемся следовать таким же курсом, - подытожила Ольга Акимова.