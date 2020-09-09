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09.09.2020 08:50
Рубрика: Происшествия

Прозрел

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 202(8256)
На Урале молодой офтальмолог заплатит провинциальной больнице за отказ в ней работать.

Почти двести тысяч рублей предстоит выплатить молодому врачу больнице небольшого города Серов, что на севере Свердловской области, за то, что он после учебы отказался возвращаться в глубинку.

Для любой районной клиники на Урале профильные специалисты - на вес золота. В Свердловской области не хватает 678 врачей. Основной способ привлечения медиков в глубинку - обучение по целевому набору. Когда к руководству Серовской больницы поступило предложение от студента - медика Кирилла Б. заключить договор на обучение в ординатуре по специальности офтальмолог, в медучреждении возражать не стали. Ведь контракт предполагает, что целевик, получив образование, вернется в северный город и будет не менее пяти лет заботиться о здоровье земляков.

Фото: Istock
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За два года постижения Кириллом знаний в области офтальмологии Серовская больница из своего скромного бюджета перечислила на оплату обучения будущего специалиста 187 290 тысяч рублей. Но после получения диплома юноша, по его словам, "прозрел" и известил: он предпочитает трудоустроиться в другой больнице. Пришлось напомнить об условиях договора в суде, где сразу встали на сторону медучреждения. С финансовой позиции вердикт суда руководство клиники удовлетворил, но вопрос, где взять офтальмолога, остается открытым, даже если деньги быстро вернут.

- Сейчас на целевом обучении от нашей больницы на пяти курсах учатся 53 человека, пятеро проходят целевое обучение в ординатуре. По чистой арифметике в будущем спокойно закроем все вакансии в штате. Но практика показывает: получив диплом, молодые специалисты не хотят соблюдать условия договора. Из шести человек, окончивших в этом году ординатуру, четверо решили разорвать контракты и не возвращаться, - рассказал пресс-секретарь медучреждения Олег Романов.

В больницах признают, что необходимость возвращать затраченные на обучение бюджетом средства молодых специалистов не пугает, особенно если они нашли другое перспективное место в крупном городе. Поэтому эксперты в области медицины предлагают применять для отступников от договора более жесткий подход, например, приравнять бюджетные затраты к кредиту и в случае невыполнения договора взыскивать с процентами, усилив моральный стимул финансовым.

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