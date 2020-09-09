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09.09.2020 11:54
Рубрика: Происшествия

Переодетые в террористов старшеклассники напугали тюменских школьников

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Неожиданный поворот получил внеклассный урок в рамках акции "Мир без террора" в ишимской школе № 2 в Тюменской области. На днях здесь "взяли в заложники" пятиклассников, пришедших на ОБЖ.
Фото: Новости средней школы № 2 г. Ишима/vkontakte Фото: Новости средней школы № 2 г. Ишима/vkontakte
Фото: Новости средней школы № 2 г. Ишима/vkontakte

В местном паблике в соцсети "ВКонтакте" родители написали, что ни они, ни их дети не были предупреждены о возможной инсценировке захвата, поэтому о реакции детей нетрудно догадаться. После маскарада некоторых пятиклассников отвели к школьному медику, одному ребенку, у которого проблемы с сердцем, дома вызвали "скорую". Переодетыми захватчиками предстали ученики старшего звена, в которых младшие узнали кадет.

Фото: iStock
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История мгновенно обросла противоречивыми подробностями. Кто-то из взрослых утверждает, что пятиклашки испугались не на шутку, когда в кабинет ворвались так называемые террористы, грубо хватали малышню за головы, толкали и говорили не поднимать глаз. Кто-то высказался: дети о возможном "захвате" знали, и подобные мероприятия необходимы, так как учат правильно себя вести в нештатных ситуациях.

Необычным уроком заинтересовалось областное правительство. Губернатор Александр Моор потребовал навести порядок. "Дал задание департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой "инициативы", - написал он в личном аккаунте в Instagram.

Связаться с администрацией ишимской школы для получения деталей, к сожалению, не удается - утром там не отвечали на телефонные звонки, после полудня бросали трубку с ответом "директор занят, не беспокойте". Как стало известно, сегодня в школе работает комиссия.

Ишимские чиновники, курирующие сферу образования, обещали в ближайшее время ответить на запрос "РГ" по поводу скандала, но потом пропали из виду. Областной департамент образования и науки даст комментарии после служебного расследования. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов ждет адекватной оценки ситуации от коллег, чтобы вмешаться.

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