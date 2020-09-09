Жители Санкино любят рассказывать гостям легенду: где-то поблизости, перед впадением реки Тагил в Туру, казачий атаман Ермак спрятал клад. Только поисками золота санкинцы не увлекаются, больше верят в дары родного края и собственное трудолюбие. На этой вере поселок стоит и крепнет без малого 420 лет.

Ничего необычного в нем нет: ни вековых изб, ни купеческих строений, ни прочей исторической ляпоты, любимой туристами. Зато много простора и воли. А ухоженные дворы и улицы свидетельствуют об уверенности в завтрашнем дне.

Места здесь действительно глухие: кругом тайга да болота, до ближайшего райцентра - более 60 километров по грунтовке или сто километров по узкоколейной железной дороге. Край географии - так окрестили здешнюю глухомань. И в этом краю 170 дворов, 350 жителей, школа, детский сад, клуб, библиотека, проведен скоростной Интернет, пару месяцев назад подключили wi-fi.

- Как и везде, молодежь уезжает, но ее тянет домой. В ФАПе - молодой фельдшер Юля, приехала после учебы. А вот медсестра - местная пенсионерка, специально выбили дополнительную ставку. В семье Алексея Бузмакова пятеро ребятишек. Занялись фермерством: держат бычков на мясо и коров - главные поставщики домашнего молока в поселке. Нынешним летом Алексей помог заготовить сено всем сельчанам. Без дела никто не сидит, - рассказывает добровольный экскурсовод председатель совета ветеранов Валентина Зайцева.

На вопрос о секретах долголетия Санкино Валентина Аркадьевна не задумываясь ответила:

- Здесь живут те, кто любит свой край и от работы не бегает.

С мнением старожила согласен и глава поселка Юрий Морозов: патриотизм - великая сила. А работа единой командой помогает добиваться цели. Не только в делах, но и спорте: местная волейбольная команда многие годы привозит победные кубки. В День Победы из-за пандемии торжественный митинг отменили, но санкинцы устроили свой парад: колонна из личных авто с портретами родных, погибших в Великой Отечественной, сигналя, проехала по улицам.

Почти у каждого двора видим машины необычного вида: от самодельных внедорожников-болотоходов с огромными дутыми колесами до железных "пионерок" - необычных мотодрезин. С "пионерками" санкинцы настолько свыклись, что не считают подобное средство передвижения по узкоколейке чем-то удивительным. Иметь мотодрезину, собранную умельцами из железнодорожных колес, деталей мотоцикла и деревянного настила, - дело обычное.

- И почему все приезжие хотят на "пионерке" прокатиться? - недоумевал начальник железнодорожного депо Петр Бабахов, выкатывая по нашей просьбе компактного, но весомого (около ста кило) железного коня. Двое мужчин запросто подняли "пионерку" с земли и поставили на рельсы рулем на запад. Нам предстояло преодолеть пару километров до железнодорожного моста через Туру. Для местных жителей сооружение имеет стратегическое значение: по нему проезжает пассажирский поезд из Алапаевска через Санкино в самое отдаленное село Калач. При нас из леса появилась "пионерка" последней модификации - железнодорожные колеса управлялись при помощи велосипеда: крутишь педали и едешь по рельсам. Рядом с чудо-техникой радостно бежали лайки. Оказалось, семья Бектяшевых таким образом каждый день выгуливает в лесу охотничьих псов.

Узкоколейку проложили в середине прошлого века. Рельсы предназначались для вывоза леса. После перестройки, когда большинство леспромхозов сгинуло, дорога начала приходить в упадок: шпалы гнили, рельсы таскали на металлолом. Но местные власти не дали отрезать отдаленные села от "большой земли". Пути восстановили, заказали тепловоз по специальному проекту, который сейчас доставляет в глубинку не только обычных пассажиров, но и туристов.

- Санкино - главный пункт туристического маршрута по алапаевской узкоколейке. Экзотика таежного уголка привлекает даже иностранцев. Но пока на пополнении сельского бюджета это мало отражается. Мы предлагаем продлить маршрут и познакомить путешественников с природным чудом - огненным источником. Необходимо только дорогу привести в порядок, чтобы автобусы могли ездить, - поделилась планами заместитель главы по социальным вопросам Махневской администрации Галина Кокшарова.

В советские годы недалеко от Санкино искали минеральную воду. Когда пробурили одну из скважин, минералка полыхнула огнем: оказалось, наткнулись на месторождение природного газа. Живительную силу воды из источника медики подтвердили, но, что делать с огненным сопровождением, не знали, потому от идеи открытия лечебницы отказались.

А смекалистые земляки нашли способ извлечь пользу от чуда. За видеоролик о том, как над источником жарят яичницу, один из жителей получил в награду от журналистов ЖК-телевизор. Мы яичницу жарить не стали, только испили солоноватой воды и погрели руки у огня. Подтверждаем - есть чему удивиться.

В администрации Махнево признают: нынешнее состояние грунтовой дороги сдерживает развитие поселка. Бюджет у района дотационный, и средств на полное восстановление грунтовки нет. Поэтому пока латают кусочками, а глобальный ремонт намечен на 2022 год. Санкинцы на бюджетные вложения надеются, но и сами не плошают. Не так давно главным подрядчиком здешних мест стал предприниматель Виталий Новоселов. Он с братом закупил технику и вступил в борьбу с бездорожьем.

Видимо, в таком деловом подходе к жизненным проблемам и кроется главный секрет долголетия Санкино.

Прямая речь

Сергей Краюхин, директор ООО "Леспром":

- Даже сложно объяснить, чем притягивает к себе Санкино. Возможно, благодатным духом, который царит здесь испокон веков. Люди и природа живут единым целым. Отсюда и неповторимая харизма: столетиями поселок развивался благодаря лесу, но не превратился в отсталый медвежий угол. В обычных лесозаготовительных поселках доминирует атмосфера временщиков - приезжают со всех краев, выполняют работу и отправляются дальше за лучшей долей. В Санкино - не временщики. Люди знают ценность земли, на которой живут. И в этом, мне кажется, главный секрет долголетия и притягательная сила этих мест.

Досье "РГ"

Первое документальное упоминание о таежном Санкино историки обнаружили в центральном госархиве древних актов. Это грамота царя Бориса Федоровича, где перечислены деревни, которые платят ясак (налог) в Тюмень. От даты документа - 20 сентября 1600 года - и ведется летосчисление поселка.

Но, по убеждению краеведов, Санкино уже более 500 лет. По преданию, дружина Ермака, двигаясь по Туре на ладьях, сделала привал близ стоянки аборигенов-остяков. Сподвижник атамана казак Александр Перевалов познакомился с дочерью знатного охотника Имилой. Обещал ей вернуться, покорив Сибирское ханство. И вернулся, правда, не с победой, а после разгрома Ермака на Иртыше. Александр (на местном наречии - Санко) поставил на берегу Туры избу, завел семью и стал главным добытчиком. Вскоре по Туре потянулись в Сибирь торговые и беглые люди, хутор начал разрастаться. Назвали его в честь основателя Санкино. Говорят, остов срубленной из лиственницы избы Санко стоял в лесу до 70-х годов прошлого века.